Cortado el paseo de Zorrilla de Valladolid, en sentido centro, por una colisión entre dos turismos

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paseo de Zorrilla de Valladolid se encuentra cortado en sentido al centro de la ciudad, a partir del cruce con el paseo de Filipinos, debido a una colisión entre dos turismos ocurrida a la altura de la academia de Caballería, donde dos personas han resultado heridas.

Según han informado fuentes del 112, el suceso se ha producido minutos antes de las 12.19 horas, cuando se ha informado de una colisión entre dos turismos en el Paseo de Zorrilla, esquina con Caballería, donde se señalaba que dos personas han resultado heridas.

Se trata, según el 112, de los conductores de los vehículos, un varón y una mujer de unos 40 años, y el varón no podía salir del vehículo porque están las puertas bloqueadas.

Se ha avisado a los bomberos de Valladolid, a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos del Ayuntamiento.