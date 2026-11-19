Corte de la LE-723 por labores de reparacióncon desvíos por las carreteras LE-4104 y LE-4121. - JCYL

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio territorial de Movilidad de la Junta en León ha cortado desde este jueves un tramo de la carretera LE-723, en la localidad de Ambasmestas (N-VI), a la altura del punto kilométrico 3+900, para acometer trabajos de reparación en la vía.

Se ha habilitado un desvío alternativo, debidamente señalizado, por las carreteras LE-4104 y LE-4121, que bordean la localidad de Balboa, hasta enlazar de nuevo con la LE-723, según fuentes de la delegación territorial de la Junta en León.

El corte y el desvío se mantendrán previsiblemente durante tres semanas, aunque su duración estará condicionada por la evolución de los trabajos.