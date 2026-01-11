Corte en la A-62 entre Salamanca y Villaverde de Guareña por una colisión entre dos camiones

Corte en la A-62 entre Villaverde de Guareña y Salamanca por una colisión entre dos camiones - DGT

SALAMANCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La A-62 entre el municipio salmantino de Villaverde de Guareña y el Polígono Industrial de la capital salmantina, sentido Valladolid, se encuentra cortada a las 19.00 horas de este domingo, 11 de enero, por una colisión entre dos camiones.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, el corte se produce entre el kilómetro 233 en el Polígono Industrial de Salamanca al 223 en Villaverde de Guareña, sentido decreciente de la kilometración hacia Valladolid.

El 1-1-2 Castilla y León ha informado de que la interrupción de la circulación se debe a un accidente de tráfico ocurrido sobre las 18.05 horas en el kilómetro 222 de la mencionada vía, donde dos camiones han colisionado.

Guardia Civil de Tráfico ha sido avisada de los hechos, al igual que Emergencias - Sanitarias Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a uno de los conductores, un varón de 33 años con dolor en el cuello.