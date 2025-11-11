Corte total del tráfico en el Puente de los Leones con la avenida Palencia de León capital los días 18 y 19 de noviembre

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado del corte total al tráfico de la intersección de la avenida Palencia con el Puente de los Leones de la capital leonesa durante los días 18 y 19 de noviembre.

Este cierre al tráfico rodado se debe a las obras de construcción de una nueva glorieta que el Ayuntamiento de León ejecuta en la confluencia de la avenida Palencia con Ingeniero Sáenz de Miera, el Paseo Salamanca y el Puente de los Leones.

El avance de los trabajos precisa ahora de llevar a cabo tareas de fresado y asfaltado, acciones que previsiblemente se desarrollarán el martes 18 y el miércoles 19 de noviembre y para los que se requiere despejar por completo el tramo de vía beneficiado por las obras.

Con el objetivo de evitar en la medida de lo posible aglomeraciones del tráfico en la zona, la Policía Local del Ayuntamiento de León informa a los conductores del cierre de la circulación de este punto y les pide el uso de itinerarios alternativos.

Durante ambas jornadas, el Cuerpo de Policía Local mantendrá en la zona un operativo especial para regular el tráfico e informar a los conductores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por lo tanto, los días 18 y 19 de noviembre los conductores no podrán acceder a la avenida Palencia desde el paseo Salamanca, Ingeniero Sáenz de Miera ni desde la glorieta de Guzmán El Bueno. Sí estará permitido el acceso al Palacio de Congresos y a la estación de ADIF desde Ingeniero Sáenz de Miera a través de la calle Sancho el Gordo y desde la avenida Doctor Fleming.

AVANCE DE LAS OBRAS

Las obras de la nueva glorieta en el Puente de los Leones comenzaron el 4 de agosto tras ejecutarse previamente unas actuaciones por parte de Saleal. Durante la ejecución de las mismas, el Ayuntamiento de León y la empresa adjudicataria han procurado mantener el tráfico abierto en todos los viales afectados, así como señalizar de forma segura las rutas alternativas peatonales para velar por la seguridad de los viandantes y reducir el impacto de las obras.

A pesar de las condiciones meteorológicas que han ido surgiendo durante los meses de otoño las obras avanzan según lo previsto y ya están ejecutadas prácticamente en su totalidad las aceras perimetrales y su urbanización interior, lo que posibilita en las próximas fechas poder ejecutar las operaciones de asfaltado.

Estos trabajos se ejecutarán en dos días de forma continua para minimizar el corte de tráfico total. Una vez finalizadas estas operaciones de asfaltado, quedaría pendiente para los primeros días de diciembre la instalación de la señalización vertical, iluminación y mobiliario urbano.