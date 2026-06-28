Las Cortes acogen el martes el pleno monográfico del Procurador del Común que sigue en funciones desde noviembre de 2022

VALLADOLID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León acogerán este martes, 30 de junio, el pleno monográfico del Procurador del Común, el organismo estatutario que representa al defensor del pueblo en la Comunidad Autónoma y cuyo dirigente, Tomás Quintana, está en funciones desde el 2 de noviembre de 2022. Quintana tomó posesión el 23 de octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo y fue cesado el 2 de noviembre de 2022 por el presidente de las Cortes en la anterior legislatura, Carlos Pollán, tras haber pasado el periodo de cuatro para el que había sido elegido formalmente.

El Procurador del Común se mantiene en funciones tres años y medio después a la espera de que sea renovado formalmente o de que sea nombrado un sucesor, para lo que se necesita un acuerdo entre las principales fuerzas políticas con representación en las Cortes puesto que requiere el voto a favor de tres quintas partes del Hemiciclo compuesto por 82 procuradores, 33 de ellos del PP y 30 del PSOE, que iniciaron conversaciones al inicio del pasado mandato y se retomarán en septiembre, ha confirmado la portavoz del Grupo Popular, Leticia García.

"Se iniciaron en el 2022 (...) y ahí se quedó. Nunca más volvimos a saber nada así que desconocemos si el señor Mañueco tendrá a bien cumplir con lo establecido en Castilla y León respecto a la renovación de las instituciones propias", ha afeado por su parte la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, que ha lamentado que la institución que representa al Defensor del Pueblo en la Comunidad lleve casi cuatro años en funciones.

Tanto la socialista como la portavoz del Grupo Mixto, Alicia Gallego, han coincidido en destacar la importancia del informe del Procurador del Común que se debatirá el día 30 en el que pone "blanco sobre negro" lo que pasa en la Comunidad y "saca las vergüenzas a la gestión del señor Mañueco". Gallego ha considerado "lamentable" el retraso en la renovación del Procurador del Común y del resto de las instituciones propias de Castilla y León y ha insistido en que siguen funcionando aún en una "situación interina".

"Estamos iniciando una legislatura, las instituciones propias están funcionando con normalidad, parten del consenso de su momento y, efectivamente, a partir de la finalización del verano, cuando retomemos el curso, nos sentaremos", ha aseverado Leticia García.

EL INFORME

De este modo, Quintana afronta un nuevo pleno monográfico en funciones para exponer en este caso el informe relativo al año 2025 cuando tramitó 6.410 expedientes correspondientes a 2.206 quejas promovidas a instancia de parte (1.918 en 2024), cada una de ellas sobre un asunto diferente, y a 143 actuaciones de oficio promovidas por la Defensoría, una menos. Por provincias, León vuelve a liderar el número de quejas presentadas en 2025 con 524; seguida de Valladolid, con 339; Burgos, con 219; Palencia, con 164; Ávila, con 143; Salamanca, con 139; Segovia, con 114; Zamora, con 110, y Soria, con 77.

Completan los datos relativos a la procedencia 112 quejas de personas de provincias de fuera de la Comunidad; tres presentadas por firmantes de varias provincias; dos procedentes de otros países y otras 260 que no reflejan el domicilio ni la provincia de procedencia, por lo que se desconoce la procedencia de sus autores, "aunque, como es exigible, están plenamente identificados", ha precisado la institución.

En cuanto a las áreas temáticas de las 2.206 quejas recibidas destacan un año más las referidas a la Administración Local, que acaparan el 22,85 por ciento de las reclamaciones, seguidas del área de Fomento, con el 13,42 por ciento, y del Empleo Público, con el 10,79 por ciento. Por su parte, Sanidad alcanza el 10,43 por ciento y Medio Ambiente un 10,02 por ciento.

Ya por debajo del 10 por ciento están las áreas de Interior y Justicia, con un 7,39 por ciento; Familia, Igualdad de Oportunidades el 6,71 por ciento; Educación el 5,67 por ciento; Hacienda el 4,62 por ciento; Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones el 4,26 por ciento; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el 2,22 por ciento y por último, Cultura, Turismo y Deportes el 1,63 por ciento.

Y en cuanto a las 17 quejas múltiples sobre otros tantos asuntos diferentes presentadas cada una por una pluralidad de personas, se abrieron 4.078 expedientes, 206 de ellos en materia de empleo público y 173 sobre la reclasificación profesional del personal laboral en las categorías de ayudante técnico educativo, técnico superior en Educación Infantil, técnicos de Laboratorio y Fisioterapeutas.

Otros 52 versan sobre las condiciones laborales y retributivas de los supervisores de Enfermería y 35 sobre la integración en la condición de personal estatutario de trabajadores del Centro de Hemoterapia y Hemodonación. En relación con la protección del medio ambiente, se abrieron 2.962 expedientes sobres el proyecto de instalación de la planta de biogás en La Lastra y doce sobre la disconformidad de la gestión municipal durante el incendio forestal el Castrocalbón.

Por su parte, en materia de sanidad se han iniciado 476 expedientes sobre la reducción de consultas de Pediatría en el Centro de Salud de Cistierna (León) y en materia educativa 39 expedientes sobre la solicitud de transporte escolar en el IES Merindades de Castilla en Villarcayo (Burgos).

Sobre la actividad de fomento hay 248 expedientes relacionados con la limpieza de fincas y solares por riesgo de incendios en Marugán (Segovia) y otros 12 de la misma temática en Castrocalbón (León). En el área de Administración local e Interior, la disconformidad con la publicación de las cuentas municipales, la información pública y las deficiencias del sistema de protección de incendios y la ausencia de Plan de Emergencias contra los incendios en Castrocalbón (León) sumaron 48 expedientes. En materia de familia se promovieron 21 expedientes relativos al sistema de protección de menores.

Completa la estadística correspondiente a 2025 la tramitación de 143 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común y dirigidas, según los casos, a la Administración autonómica, a las diputaciones y a diferentes municipios, generalmente los de mayor población, "siempre sobre temas que se han considerado de interés para el ejercicio de derechos de la ciudadanía".

Y destaca la especial atención sobre el abastecimiento de agua potable en numerosas pequeñas poblaciones de Castilla y León para incidir en el control efectivo del consumo, la turbidez, la contaminación por nitratos o el control de las fuentes naturales. Y tras los "graves incendios" sufridos en agosto, ha promovido actuaciones de oficio sobre la posible utilización del ganado como medio de prevención de incendios y sobre el mantenimiento de hidrantes, bocas de riego y otros medios de utilizados en caso de incendios en el entorno urbano.

En Familia, igualdad de oportunidades y juventud, ha actuado en relación con las condiciones térmicas en las Escuelas de Educación Infantil de León, la conflictividad y comportamientos violentos hacia el personal de centros de menores, la reserva de plazas de aparcamiento para vehículos con personas con movilidad reducida en lugares próximos a los puestos de trabajo que desempeñen, las condiciones de accesibilidad de los vehículos del transporte público por carretera de Castilla y León, los procedimientos de expedición y renovación del título de familia numerosa, así como a causa de posibles deficiencias en el funcionamiento de algunas residencias.

Y en materia sanitaria se han abierto actuaciones de oficio sobre la detección precoz de las enfermedades raras mediante cribado neonatal, la determinación de criterios de prioridad en la especialidad de Traumatología, la financiación por las diputaciones de la dosificación personalizada de medicamentos en municipios rurales.