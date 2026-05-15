Los cortes de carriles vuelven este lunes a la VA-20 entre el acceso de la A-62 y la glorieta de Bibendum

Información sobre los cortes de carriles en la VA-20 el 18 y 19 de mayo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de aglomerado en la VA-20, la ronda este de Valladolid, continúan en este lunes y martes, 18 y 19 de mayo, según informa el Ayuntamiento de la ciudad en su web, en el tramo entre la glorieta de Bibendum y el acceso a la A-62.

Según la información, se realizarán cortes por tramos y en la calzada izquierda implicará el cierre de ambos carriles. Afectará entre el acceso desde la A-62, que estará cortado, hasta la glorieta de la intersección de la VA-20 con la avenida de Burgos.

En la calzada derecha afectará entre esa última rotonda y la de Bibendum, junto a Mercaolid.