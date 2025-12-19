Las Cortes entregan nueve distinciones y reconocen a funcionarios por sus años de servicio en el Parlamento autonómico

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, preside la entrega de nueve distinciones a funcionarios que o bien han cumplido 15, 25 o 35 años en la institución - CORTES

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha hecho entrega este viernes de nueve distinciones a otros tantos funcionarios que o bien han cumplido 15, 25 o 35 años en la institución, o bien habrán alcanzado, antes de finalizar el año 2025, la edad de jubilación o se jubilan de forma anticipada.

El acto de entrega de estas distinciones se ha celebrado este viernes por 15 años de servicio y dos por 25 años, además de las seis por cumplir la edad de jubilación en 2025, o por jubilación anticipada.

Las distinciones se entregan cada año de forma tradicional en el mes de diciembre en virtud de los dispuesto en los artículos 7, 8 y 11 del Reglamento de Distinciones del Personal Funcionario y Laboral de las Cortes de Castilla y León, y han sido recogidas por los empleados distinguidos con diferentes reconocimientos que han podido asistir.

Al acto han asistido miembros de la Mesa de las Cortes y la Secretaria General, Letrada Mayor. También han estado presentes varios portavoces y procuradores de los Grupos Parlamentarios Popular, PSOE y Vox.