Cortes de tráfico por la renovación del firme en túneles de la A-6 en León del 11 al 20 de mayo

Mapa con los túneles de la A-6 en León donde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible renovará el firme y que supondrán cortes de tráfico. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LEÓN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevará a cabo entre los días 11 y 20 de mayo la renovación del firme en los túneles de Trabadelo, Villafranca y La Escrita de la A-6, en la provincia de León, lo que supondrá afecciones de tráfico.

En el caso de los túneles de Trabadelo y Villafranca, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, habrá un corte de tráfico en de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetros 414,3 y 408,5, desde las 8.00 horas del día 11 hasta las 20.00 horas del martes día 12 de mayo.

Igualmente, se cortará al tráfico la calzada derecha (sentido A Coruña), entre los kilómetros 408,5 y 414,3, desde las 8.00 horas del día 13 hasta las 20.00 horas del día 14, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En cuanto al túnel de La Escrita, se producirá un corte de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetros 418 y 417,8, desde las 8.00 horas del día 18 de mayo hasta las 8.00 horas del día 19 de mayo y también se cortará la calzada derecha (sentido A Coruña), entre los kilómetros 417,8 y 418,0, desde las 8.00 horas del día 19 hasta las 8.00 horas del miércoles 20 de mayo.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa de este modo con la ejecución de las obras de mejora y modernización de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6, en las provincias de Lugo y León.

En concreto, las actuaciones afectan a los túneles de Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en Lugo, y a los de Trabadelo, La Escrita y Villafranca, en León.

La actuación en su conjunto cuenta con una inversión de 24,7 millones de euros (IVA incluido), de los cuales 18,3 millones se financian con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), una partida en la que se incluye la modernización del túnel de Montefurado en la N-120. Los 6,4 millones de euros restantes se han destinado a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación.