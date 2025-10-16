Las Cortes votarán el miércoles el techo de gasto preceptivo para el PGC de 2026 con PSOE y Vox en el aire

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla y León votará el próximo miércoles, 22 de octubre, el techo de gasto no financiero para el año 2026, preceptivo para poder seguir adelante con la tramitación con el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el próximo año, con los únicos apoyos conocidos de los grupos Popular --31 escaños-- y del procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ya que los grupos Socialista, con 28; Vox, con 11, y UPL-Soria ¡Ya!, con 6, han preferido no adelantar el sentido del voto que estudiarán hasta el mismo día.

Así lo han explicado los portavoces de los grupos en la oposición en las sucesivas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del pleno de los días 22 y 23 de octubre en el que se debatirá y votará el techo de gasto no financiero que aprobó el Gobierno autonómico en el Consejo de Gobierno del 9 de octubre y en las que han centrado sus críticas a que el techo de gasto se vaya a votar cuando ya se ha registrado el proyecto de presupuestos de la Comunidad, y no antes como establecen una ley estatal y otra autonómica.

"Lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, nuestro objetivo prioritario es Castilla y León y vamos a hacer aquello que sea bueno para Castilla y León", ha aseverado Patricia Gómez Urbán que ha pedido respeto a los cauces internos del partido donde se decidirá el sentido de voto del miércoles.

Gómez Urbán ha aclarado al respecto que esa decisión no será pensando en los intereses del PSOE de Castilla y León y sí en lo que es bueno para la Comunidad, que ha situado en el hecho concreto de que haya unos presupuestos "pensados por y para Castilla y León" y cumplan la estabilidad y la disciplina, frente al proyecto de la Junta "de prisa y corriendo" y sin un techo de gasto aprobado antes sólo para que se "salve" el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

"No somos como Mañueco, no somos como el Partido Popular. Nosotros nos tomamos esto muy en serio y nuestra decisión será una decisión que saldrá desde la responsabilidad con esta tierra, que es lo único que nos preocupa", ha insistido Gómez Urbán que ha cargado contra la "soberbia" del presidente por haberse "adelantado" y haber registrado el proyecto de presupuestos sin el techo de gasto.

"Se ha adelantado porque su soberbia es tal que se cree que puede jugar con todas las instituciones", ha reprochado en concreto la portavoz del Grupo Socialista al jefe del Ejecutivo al que ha acusado de haber vulnerado en esta ocasión "todos los trámites oportunos".

Hay que recordar que hace un año el Grupo Parlamentario Socialista permitió con su abstención que saliera adelante el techo de gasto que presentó la Junta para forzar al Ejecutivo autonómico a registrar el proyecto de presupuestos de 2025, ya que sólo había informado de un anteproyecto de ley.

En el caso del Grupo Vox, su portavoz, David Hierro, ha descartado adelantar el sentido del voto --el año pasado fue de rechazo-- y ha asegurado que van a estudiarlo. "Lo veremos, lo estudiaremos y veremos lo que hacemos, siempre actuando con responsabilidad y de acuerdo a la defensa de los intereses de nuestros votantes, que es como hemos actuado siempre", ha añadido Hierro.

Dicho esto, ha hecho hincapié en que la "clave" de la situación actual y "lo alarmante y lo peligroso" es que la Junta de Castilla y León ha registrado un proyecto de presupuestos sin límite de gasto no financiero aprobado. "Es alucinante", ha exclamado el político de Vox que ha asegurado que no hay un antecedente conocido en el que se haya presentado y registrado un presupuesto sin tener aprobado un techo de gasto y, por lo tanto, sin saber lo que se puede gastar realmente.

Tampoco ha adelantado el sentido del voto el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha tachado el techo de gasto de "continuista", como el presupuesto, ha añadido, ya que crece por la inflación. Dicho esto, ha insistido en que lo importante en este momento es retirar el proyecto de presupuestos de la Comunidad hasta que se apruebe el citado límite de gasto.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, se ha mostrado confiado en que el techo de gasto no financiero para 2026 pueda salir adelante con el argumento de que sustenta "unos presupuestos muy buenos para Castilla y León". Preguntado sobre si habrá alguna reunión con los grupos hasta el próximo miércoles para negociar un apoyo, Gavilanes ha insistido en que el presupuesto "está perfectamente presentado" y en que están "clarísimas las bondades" de esas cuentas para zanjar: "Queda todo dicho con los presupuestos aportados".