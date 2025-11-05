El cortometraje 'Los dientes largos', Gran Premio en el IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Los dientes largo', dirigido por Lucía Zamora, se ha convertido en el gran triunfador en la gala de entrega de premios del IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario, SOCINE, organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, con lo que ha logrado el premio al mejor corto de ficción y el Gran Premio del Festival.

El Teatro Zorrilla de Valladolid ha acogido por cuarto año la gala de entrega de premios de SOCINE, un evento que ha reunido, en una repleta sala, a autoridades, premiados y amantes del cine, en el marco de un certamen único en España.

Un festival en el que han participado a concurso un centenar de trabajos de más de una treintena de centros universitarios y de educación superior de todo el mundo, películas procedentes no sólo de España, sino también de Francia, Argentina, Colombia, República Dominicana, Reino Unido, Irán o Brasil.

El centenario escenario vallisoletano ha sido el epicentro de una gala donde la emoción, el arte y la reflexión se han entrelazado en un original diálogo entre la convivencia, las relaciones humanas, la tecnología y la literatura.

Sobre las tablas, Cervantes --símbolo de la imaginación y la palabra-- ha compartido protagonismo con IronIA, una inteligencia artificial creada para la ocasión, en una puesta en escena que los llevó del enfrentamiento al entendimiento para recordar que la creatividad humana y la inteligencia artificial pueden aprender a convivir.

La velada, llena de momentos de inspiración y sensibilidad, ha incluido la proyección del corto ganador y la emocionante interpretación de un poema dedicado al festival y la UEMC a cargo de Nerea, del Centro San Juan de Dios de Valladolid, que con su voz y presencia ha dado al público una lección de arte, inclusión y emoción compartida.

La entrega de premios también ha contado con la presencia del consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, y del rector de la UEMC, David García López, así como la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho Sanz; el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces Méndez; el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor David Alonso Monge; de la Concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero, y del director de la SEMINCI y miembro del jurado, José Luis Cienfuegos, entre otros representantes de la cultura, política y sociedad castellano y leonesa.

LOS GALARDONADOS

Los dientes largos, de Lucía Zamora, cuenta cómo se encuentra Marina los días previos al concierto de piano que marcará su vida para siempre: tener que continuar sus estudios en Alemania, alejándose de su vida actual.

Sin embargo, lo que nadie ve, cegados por la beca, es que la presión está acabando con ella y que la llevará a lo que una niña de 17 años nunca debería llegar.

Se trata del tercer proyecto propio de esta directora sevillana que estudió la carrera de piano y composición, así como de Estudios de Asia Oriental, y que tras graduarse se mudó a Madrid para dedicarse a la música y al cine en la ECAM, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid.

Los dos galardones permitirán a la joven creadora hacerse con 4.000 euros, uno de los mayores premios del panorama nacional de certámenes de estas características.

Su ópera prima, 'Vuelve a Quererme', logró premios en los Festivales Cortesina, Magma Film Fest y nominaciones como en Berlin FilmHaus a mejor directora joven y a mejor dirección novel, entre otros.

Su segundo corto, 'Separata', ganó con su primera versión en el festival Terrorífico. Y este tercer trabajo ha logrado, además del Gran Premio en SOCINE, reconocimientos en festivales de Colombia, Pakistán y Portugal.

El corto 'Pies', de los barceloneses Óscar Campos y Paula Vélez, fue merecedor del segundo premio en la categoría. El trabajo de estos graduados en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra muestra cómo un adolescente sobrepasado por las continuas discusiones con su padre encuentra una forma de ganar dinero fácil para irse de casa: vender fotografías de sus pies.

El mejor documental fue 'A la sombra del río', un drama social con tintes de realismo mágico dirigido por el madrileño Jesús García Nuño de la Rosa y el mexicano Emiliano Reyes Colina, de la Escuela Universitaria de Artes TAI. Bajo la sombra de un río que guarda secretos y sueños truncados, el corto narra la última travesía de un alma migrante.

Una historia breve pero intensa, donde cada imagen, cada palabra, y cada silencio, confrontan al espectador con la fragilidad de la esperanza y la inmensidad del sacrificio.

El segundo premio recayó en 'Latxa', de la navarra Silvia Arozamena, con un trabajo que cuenta la historia de Alba quien, haciendo caso a su corazón, se asienta en su tierra natal para dedicarle su vida a la naturaleza como ganadera.

El Premio Universitario del Público, elegido por la Comunidad UEMC tras el visionado público de las películas, reconoció el trabajo de la realizadora Violeta Moro Taboso, 'Play'.

El trabajo de fin de grado en la ESCAC - Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya de esta joven creadora acerca al público a Judith, una joven de 15 años que comparte a través de un directo en redes sociales el relato de su primera experiencia sexual.

Al día siguiente, es acosada y humillada por sus compañeros de clase. La respuesta de su entorno hará que se plantee si es o no culpable de lo que ha pasado y qué hacer para volver a formar parte del grupo.

Los premios individuales reconocieron el trabajo en la dirección de la gallega/irlandesa Ashling Ocampo Colvin por La casa de la abuela.

En su corto nos presenta a Mer, una joven con Síndrome de Down, quien durante la celebración de su 18 cumpleaños toma una decisión importante: quiere sacarse el carné de conducir.

Sin embargo, casi nadie en la mesa parece apoyarla, lo que desata en Mer una mezcla de frustración y envidia hacia su hermana mayor, Paloma, cada vez más independiente.

El jurado premió también el trabajo en la interpretación de la Laura Rees en el premiado corto Los dientes largos. Por último, el premio al mejor guion recayó en Alberto Zorrilla por su 'Por nosotros', un proyecto que narra la dura realidad de la vida de un adolescente de barrio que vive una situación abusiva.

Además, el trabajo del realizador iraní de Morteza Ghaseminia, 'That night', fue merecedor de una mención de honor. Un corto que nos acerca a Ahmad, quien debido a una promesa que le hizo a su hijo, llegó a casa temprano en la noche del trabajo para ver el fútbol de la selección iraní contra la selección portuguesa en la Copa del Mundo de 2018, cuando de repente*

UN FESTIVAL CONSOLIDADO

El IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario se consolida como el primer y único certamen de estas características que se celebra en España.

Un festival que tiene como objetivo fomentar la implicación de los jóvenes en los temas sociales y su difusión a través del cine, especialmente del cortometraje, promoviendo su creatividad y autenticidad.

SOCINE cumple en 2025 su cuarta edición, confirmándose como un festival plenamente consolidado que ha contado en sus anteriores ediciones con más de 250 trabajos procedentes de un centenar de centros universitarios y de educación superior de todo el mundo.

Con una dotación de más de 10.000 euros en premios, el festival está dirigido a estudiantes y personal docente y administrativo (PDI/PAS) de cualquier universidad del mundo.