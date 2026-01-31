El Coto Escolar de León programa un Campamento de Carnaval el 16 y 17 de febrero para facilitar la conciliación familiar - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha programado en el Coto Escolar un 'Campamento de Carnaval' que tendrá lugar el 16 y 17 de febrero con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral de las familias leonesas.

Así, el Coto Escolar ha diseñado un programa específico para que los niños puedan disfrutar de la fiesta del Carnaval en sus instalaciones en modalidad diurna durante estas dos jornadas de vacaciones escolares.

Esta actividad se desarrollará el lunes 16 y el martes 17 de febrero, unos días en las que la gran mayoría de las familias tiene que cumplir con sus obligaciones laborales y los pequeños no tienen que asistir al colegio.

El Campamento de Carnaval del Coto Escolar está dirigido a niños con edades entre los cinco años cumplidos y los once, nacidos desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2015, ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las actividades previstas, habrá talleres de reciclaje, rastreos, juegos y actividades deportivas y de aire libre, así como actividades de expresión y creatividad.

La entrada a las instalaciones del Coto Escolar será de 7.45 a 10.00 horas, con opción a desayuno (entrada máxima a las 8.45 horas) y la salida, de 14.30 a 15.30 horas.

El precio es de 36 euros por las dos jornadas, que incluye actividades, desayuno y comida y el plazo de inscripción se abre este lunes, 2 de febrero.

Las inscripciones se realizarán en el teléfono 987 213 119, en horario de 8.30 a 15.00 horas. Las plazas, limitadas, se adjudicarán por orden de inscripción.