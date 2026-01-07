Courel censura las afirmaciones de Morala sobre la vía de acceso a Peñalba e incide en que la prioridad es la seguridad

Imagen de archivo del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel. - EUROPA PRESS

LEÓN, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha censurado este miércoles las recientes declaraciones en redes sociales del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, sobre la gestión de la Diputación tras el desprendimiento en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago, que sigue cerrada, y ha insistido en que la prioridad para la Institución provincial es la seguridad.

En concreto, el regidor de la capital berciana realizó un publicación el pasado día 5 en la que comparaba la "respuesta inmediata" de la Junta en la CL-631 con la gestión de la Diputación de León en vía de acceso a Peñalba de Santiago, todavía "sin reparar". "La UPL y el PSOE castigan Ponferrada y El Bierzo. Vagos y sectarios", concluía dicha publicación.

Ante estas afirmaciones, Álvarez Courel ha insistido en que lo prioritario en este ámbito es garantizar la seguridad y ha apuntado que las declaraciones de Morala "no vienen a cuento". "Yo creo que el alcalde de Ponferrada se debería dedicar a Ponferrada, no dedicarse a hablar de cosas que no le competen, aunque como berciano le competerá todo El Bierzo por interés", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que dichas afirmaciones demuestran el "desconocimiento" de la situación por parte del regidor berciano y ha puntualizado que la caída de piedras producida recientemente en la CL-631 "no tiene nada que ver" con el argayo que de la carretera de Peñalba de Santiago. "No hay más que ver las fotografías", ha apostillado.

Para el presidente de la Diputación de León el alcalde de Ponferrada también "desconoce" el desvío que se habilitó en su día en el caso de Peñalba. "Se ve que no ha pasado por allí nunca; yo sí he pasado por allí, sé lo que es", ha agregado y ha lamentado que se utilice esta situación para "tratar de sacar un rédito político".

Al mismo tiempo, ha sostenido que cuando suceden este tipo de incidentes hay que entender dichas circunstancias y el malestar que provoca en los vecinos, pero lo más importante es garantizar la seguridad de las personas que trabajan en la zona.

En este sentido, ha explicado que los técnicos de la Diputación Provincial están analizando cómo se puede garantizar la seguridad en los trabajos a realizar y en el momento en que se abra la carretera, que es la "principal opción" de la Institución provincial, pueda ser utilizada por todos los vecinos.

"MUCHÍSIMA SUERTE"

"Eso es nuestra prioridad, pero lo que queremos es que se garantice con seguridad", ha recalcado y ha expresado que ha habido "muchísima suerte" en todos los desprendimientos que se han producido, porque no ha habido que lamentar daños personales. "Ojalá no se produzca ningún desprendimiento, pero sobre todo, ojalá que los desprendimientos que se produzcan sigan siendo así, sin daños colaterales o sin víctimas, que eso es lo más importante", ha reiterado.

Sobre la reapertura de la vía, ha señalado que por el momento no se barajan fechas concretas y ha expresado la posibilidad de exigir responsabilidades al titular de los terrenos que se han desprendido hacia la carretera porque la situación supone "inconvenientes" y genera una responsabilidad.

Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo en la Diputación de León, tras la firma del convenio que regula el Plan Iglesia Abierta.