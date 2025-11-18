Courel (León) analizará este jueves en el Senado el futuro de las diputaciones provinciales

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, participará este jueves en la Jornada sobre el futuro de las Diputaciones Provinciales, un encuentro institucional organizado con motivo del 45 aniversario de la creación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se celebrará en el Palacio del Senado, en la Sala Clara Campoamor.

El acto, promovido por el presidente del Senado, Pedro Rollán Ojeda, reunirá a presidentes de diputaciones provinciales, cargos electos locales, personal técnico de la administración local y académicos especializados en la materia, en una jornada de reflexión sobre el papel presente y futuro de las instituciones provinciales.

La sesión comenzará a las 9.30 horas con la inauguración a cargo de María José García-Pelayo Jurado, alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la FEMP y del propio presidente del Senado. A partir de las 10.00 horas Álvarez Courel intervendrá en la mesa 'Gobernanza y Financiación', donde se abordarán cuestiones "clave" como la reforma del sistema competencial y de financiación de las diputaciones para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad; el debate sobre la elección directa de los gobiernos locales intermedios y el papel de las diputaciones en la gestión de servicios intermunicipales, consolidándose como "ayuntamientos de ayuntamientos".

Courel compartirá panel con Carlos García González, presidente de la Diputación de Ávila; Manuel Arenilla Sáez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos y Federico Andrés López de la Riva Carrasco, secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

La jornada continuará a las 12.00 horas con la mesa 'La provincia, plataforma de articulación del territorio', centrada en el papel de las diputaciones en la cohesión social y territorial, el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.