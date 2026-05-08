Courel sostiene que la reunión con Aena no fue con el Consorcio, sino con Diputación y defiende avanzar en la terminal

Aeropuerto de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha explicado este viernes que el encuentro mantenido con la directora general de Aena, Elena Mayoral, no se celebró con el Consorcio de Promoción Turística del Aeropuerto de León (integrado por la Diputación y el Ayuntamiento), sino directamente con la Institución provincial, como consecuencia de la reunión mantenida anteriormente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha defendido avanzar en el desarrollo de la terminal de mercancías.

"La reunión se realiza con la Diputación de León", ha señalado el presidente de la Institución provincial, que ha recordado que el compromiso de la visita de la directora general de Aena surgió tras el encuentro que mantuvieron él mismo y el vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, con el ministro.

"Hubo ese compromiso de que Elena Mayoral acudiera al Aeropuerto para ver esa posibilidad y esa futura terminal de mercancías", ha añadido tras conocer las declaraciones del alcalde de León, José Antonio Diez, en las que se mostraba sorprendido por no haber sido invitado a la reunión con la directora de Aena.

En este sentido, Courel ha defendido la necesidad de avanzar en el desarrollo de una terminal de mercancías vinculada al Aeropuerto de León desde el aprovechamiento de los vuelos ya existentes para el transporte de carga y con el uso de infraestructuras ya disponibles, como la antigua terminal, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

"El equipo de Gobierno de la Diputación de León, formado por UPL y por PSOE, tiene muy claro que debemos empezar a mover esa futura terminal de mercancías empezando con el transporte de mercancías que, por parte de las empresas interesadas, que sabemos que las hay, quieren llevar a cabo, aprovechando los vuelos existentes entre León y otros destinos", ha añadido.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha precisado que las ampliaciones de terminales de mercancías que se llevan a cabo en ciudades como Zaragoza o Vitoria corresponden a iniciativas privadas vinculadas al transporte de carga y no a inversiones directas de Aena. "No es cierto que sea Aena quien está poniendo dinero en esas ampliaciones; está siendo la iniciativa privada la que amplía esas instalaciones porque la infraestructura se les queda pequeña", ha afirmado Courel, al tiempo que ha insistido en que León debe comenzar a generar actividad logística para favorecer futuras inversiones empresariales.

El presidente de la Diputación respondía de este modo a las declaraciones de Diez en las que solicitaba que a León se le dé "el mismo trato" que a otros territorios como Vitoria, donde, según el regidor, "no se habla de la iniciativa privada", mientras que Mayoral dejó en manos de operadores privados el desarrollo de la terminal de mercancías del Aeropuerto de León durante su visita.

CONEXIÓN VIARIA

Álvarez Courel también ha destacado que ya se han iniciado los trabajos para estudiar una conexión viaria adecuada que facilite el acceso del transporte de mercancías al Aeropuerto sin afectar al tránsito por La Virgen del Camino. "Hoy se ha iniciado precisamente el estudio de esa infraestructura de comunicación para que los transportes de mercancías no tengan que atravesar la población de La Virgen del Camino", ha señalado.

Por último, el presidente de la Diputación ha apelado a centrar el debate en las oportunidades de desarrollo para León y no en cuestiones "partidistas o personalistas". "A la sociedad leonesa lo que realmente le interesa es saber que sus políticos estamos intentando encontrar soluciones", ha asegurado. "Las aportaciones en positivo de toda la sociedad son bienvenidas, incluso las del Ayuntamiento de León, pero la reunión era la que era y se desarrolló con la Diputación de León", ha concluido.