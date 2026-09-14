Covaleda (Soria) vuelve a licitar la pasarela aérea del Raso de la Nava por 673.173 euros tras quedar desierta

SORIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Covaleda ha vuelto a sacar a licitación las obras de construcción de la pasarela aérea con estaciones de interpretación tematizadas del Raso de la Nava, por 673.173 euros, tras quedar desierto el primer procedimiento.

Se trata de una de las principales actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Entrepinos, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno.

El nuevo procedimiento, publicado ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un presupuesto base de licitación de 673.173 euros y un valor estimado de 556.341 euros.

La nueva licitación permite reactivar esta actuación después de que el anterior procedimiento de contratación quedara desierto. El Ayuntamiento impulsa ahora un nuevo expediente manteniendo el presupuesto previsto para la actuación.

PASARELA INTEGRADA EN EL PINAR

El proyecto contempla una pasarela elevada de uso mixto peatonal y ciclista en el Raso de la Nava. La actuación incluye movimientos de tierras, cimentaciones de hormigón armado, una estructura metálica con plataformas modulares, pavimento antideslizante, barandillas de madera, drenajes y medidas de integración paisajística.

La infraestructura tendrá varias estaciones de interpretación tematizadas y pretende facilitar una nueva forma de recorrer y conocer el entorno natural del pinar.

El pliego técnico sitúa la actuación dentro del Eje 4 de Competitividad del PSTD Entrepinos, concretamente en la actuación 4.2, denominada 'Estaciones aéreas de interpretación del Raso de la Nava'. El plazo previsto para ejecutar la obra es de 140 días hábiles, equivalentes a 28 semanas, contados desde el acta de replanteo.