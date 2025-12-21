La Covatilla (Salamanca) marca la tercera temperatura mínima de España con -6,6 grados

Lista de las diez temperaturas mínimas de España en la mañana de este domingo, 21 de diciembre de 2025. - AEMET

SALAMANCA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de La Covatilla estación de esquí (Salamanca) ha marcado la tercera temperatura mínima de España en la mañana de este domingo, 21 de diciembre, con -6,6 grados centígrados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

La Covatilla se ha colocado así por detrás de Cabaña Verónica en el Parque Nacional Picos de Europa (Cantabria), que lidera con -8,6 grados, y Pradollano Parque Nacional Sierra Nevada (Granada, en segundo lugar con -7,8.

Ya en cuarto lugar de la lista de mínimas del país este domingo, está Sierra Nevada Radiotelescopio (Granada), con -6,1 grados; seguida de Vega de Urriellu Parque Nacional Picos de Europa (Asturias), con -5,9; Puerto de Leitariegos (Asturias), con -5,7, y Laguna Seca Parque Nacional Sierra Nevada (Granada), con -4,8.

Completan la lista Vega de Ario Parque Nacional Picos de Europa (Asturias) y Puerto de Navacerrada (Madrid), ambas con -4,8, y Coriscao Parque Nacional Picos de Europa (Cantabria), con -4,3 grados.