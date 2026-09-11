Creadores de contenido de EEUU recorren Segovia para conocer escenarios de cine y promover el turismo

Los creadores de contenidos en su recorrido por la provincia de Segovia. - DIP SEGOBIA

SEGOVIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Creadores de contenidos internacionales recorren durante estos días la provincia de Segovia, de mano de la Diputación Provincial, con el objetivo de visibilizar cómo los paisajes y pueblos históricos de la provincia "se transforman en escenarios cinematográficos y de relevancia mundial".

Según han explicado desde la institución provincial, los creadores de contenido norteamericanos abordan un recorrido por localidades como Sepúlveda, donde han realizado una visita guiada a pie por la villa y han paseado por las Hoces del río Duratón hasta la Ermita de San Frutos.

También se han desplazado hasta Turégano, donde han conocido su imponente castillo, y a Cuéllar, con visita incluida al castillo de los Duques de Alburquerque.

El viaje cuenta con la participación de dos perfiles con alto impacto en redes sociales como es 'Raiders of the Lost Podcast' (James y Anthony Deveney), hermanos gemelos cuyo enfoque editorial se centra en el patrimonio cinematográfico, las curiosidades de producción, la historia detrás de las cámaras y la comparación de las localizaciones reales con las pantallas; y, por otro, 'Travels of Sarah Fay' (Sarah Errafay), enfocada en la experiencia viajera, utilizando el cine como gancho.

La campaña en redes sociales incluirá publicaciones en formato carrusel, junto con múltiples stories etiquetadas bajo el hashtag oficial @SetJettingSpain, conectando directamente la audiencia internacional con la oferta turística y cultural de Segovia.

Con esta iniciativa, la Diputación "impulsa su posición dentro de la red nacional de platós de rodaje, impulsa la labor de la Segovia Film Commission como facilitadora de producciones audiovisuales y motor de desarrollo turístico a largo plazo", como ha remarcado el diputado de Turismo, Javier Figueredo.