El Creer acoge un encuentro de la Asociación de Ataxias de CyL

BURGOS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso en Burgos, acoge entre este martes y el 23 de noviembre el Encuentro de la Asociación de Ataxias de Castilla y León reservado a la convivencia, formación y apoyo de personas afectadas, familiares y profesionales.

Durante la semana, los participantes disfrutarán de talleres de salud y bienestar, como 'Yoga en Ataxia', 'Afrontamiento de la enfermedad', 'Disfagia y hábitos saludables' y 'Empoderamiento de los derechos de las personas con discapacidad', impartidos algunos de ellos por profesionales del Creer. El programa también incluye visitas culturales por la ciudad, así como espacios para compartir experiencias y fortalecer la comunidad.

Se entiende por 'Ataxia' el trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad de coordinar los movimientos, manifestándose como temblor de partes del cuerpo durante la realización de movimientos voluntarios, como dificultad para realizar movimientos precisos o como dificultad para mantener el equilibrio de la postura corporal.

La ataxia no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma característico de más de trescientos procesos degenerativos que cursan además de ataxia otros muchos síntomas (deformidades esqueléticas, cardiopatías, diplopía, disartria, distonía muscular, diabetes, disminución sensorial, infecciones pulmonares por atragantamientos, linfomas y leucemias, etc.), que varían según el tipo de ataxia.