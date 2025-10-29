El CREER acoge desde este jueves el II Encuentro de Pacientes de la Asociación Española Quistes Tarlov

BURGOS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), del Imserso y con sede en Burgos, acoge entre este jueves y el domingo el II Encuentro de Pacientes de la Asociación Quistes Tarlov.

La Asociación Quistes Tarlov ha organizado, en colaboración con el CREER, unas jornadas de convivencia de personas con esta patología, sus familias y profesionales que podrán compartir experiencias, avances y recursos en torno a esta enfermedad neurológica poco frecuente.

Tendrán lugar talleres prácticos y sesiones informativas impartidas por profesionales del Creer y especialistas, como talleres de fisioterapia, trabajo social, enfermería y música terapéutica y relajación consciente. Además, se presentará la actualización de datos del primer estudio genético realizado en España 'Identificación de variantes asociadas al desarrollo de los Quistes de Tarlov'.

También tendrá lugar la proyección del documental 'La Vida en una Gota' y posterior debate sobre el cribado neonatal.

Para finalizar, habrá una mesa redonda sobre opciones de tratamiento, seguida de un espacio para compartir vivencias y propuestas de futuro.

El quiste de Tarlov o quiste perineural son lesiones de las raíces nerviosas localizadas a nivel de la región sacra y de etiología incierta. En la mayoría de los casos los quistes no causan síntomas, pero si comprimen las raíces nerviosas pueden causar síntomas como dolor en la región lumbar, ciática, incontinencia urinaria, dolor de cabeza, dolor genital y diminución de las sensaciones o del control de los movimientos de las piernas y de los pies.