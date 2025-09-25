El Creer de Burgos acoge desde mañana un encuentro de afectados por Uveítis

BURGOS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso en Burgos, acoge del 26 al 28 de septiembre el Encuentro Nacional de la Asociación de Uveítis.

En el encuentro, personas con uveítis, familiares, profesionales de la salud y miembros de la comunidad se reunirán para compartir conocimientos, experiencias y herramientas para vivir mejor con esta patología. Para ello, tendrán lugar ponencias, talleres y actividades de ocio para fortalecer el bienestar físico y emocional de los participantes, detalla el centro a través de un comunicado.

La uveítis es una inflamación de la capa que envuelve el interior del globo ocular, la úvea o tracto uveal. Esta enfermedad puede afectar a uno o ambos ojos y puede ser de origen autoinmune, infeccioso, traumático o idiopático (sin causa conocida).

Los signos y síntomas de la uveítis pueden aparecer de forma gradual o de manera rápida y pueden incluir visión borrosa, visión de cuerpos flotantes, ojo rojo, dolor ocular, alteración en el tamaño de la pupila, escotomas o fotofobia, concluye el comunicado.