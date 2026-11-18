Archivo - La Universidad de León acoge la LXXX Asamblea General Ordinaria de la Creup. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), César González, ha solicitado este miércoles que se escuche al estudiantado en el marco del proceso electoral, que tiene dos "grandes reivindicaciones" en torno a la mejora de acceso a la vivienda, que se ha convertido en una de las "grandes barreras" de acceso al sistema universitario y a establecer un sistema de becas "que se adecúe más al siglo XXI" y a las necesidades de los alumnos.

César González se ha pronunciado de este modo en León, durante la inauguración de la LXXX Asamblea General Ordinaria de la Creup, en la que abordarán los retos de la educación superior. El encuentro, organizado por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de León (Ceule) en colaboración con la ULE, reúne a 96 representantes procedentes de 30 universidades públicas que participarán en cuatro jornadas de debate y toma de decisiones sobre algunos de los principales retos del sistema universitario.

La Asamblea General constituye el máximo órgano de decisión de Creup, organización que coordina y representa los intereses del estudiantado de las universidades públicas españolas. Durante las sesiones sus integrantes debatirán y votarán propuestas para definir la posición de la Coordinadora en cuestiones que afectan directamente a la vida universitaria, los derechos del estudiantado y el desarrollo de la educación superior.

El acto inaugural de la Asamblea ha contado con la presencia del secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García, que ha celebrado la reciente aprobación del Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario, un documento en el que los estudiantes "ganan muchos derechos" en cuestiones como poder compaginar los estudios y el trabajo, avances para los estudiantes con discapacidad o mejoras en la atención a la salud mental y psicológica.

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, ha destacado que los estudiantes son "el centro" de la vida universitaria y es necesario escuchar su voz y sus reivindicaciones. "El estudiante debe estar en el centro del proceso de aprendizaje. Eso, aunque parece que está claro desde hace algún tiempo, todavía queda camino por recorrer", ha añadido.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha puesto en valor el papel de las asociaciones de estudiantes y ha señalado que la Junta analizará las conclusiones de la Asamblea para que sirvan para orientar algunas de las políticas universitarias autonómicas.

Finalmente, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha subrayado que la universidad es el principal instrumento de forja de talento, fundamental para el presente y el futuro de la ciudad y ha confiado en que las propuestas de la Asamblea serán asumidas por las instituciones.