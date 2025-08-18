Criaturas de la 'Mitología leonesa', de Toño Benavides, se instalan en el monasterio de Sandoval de Villaverde (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Panera, edificio ubicado en el recinto del monasterio de Santa María de Sandoval (Villaverde de Sandoval, municipio de Mansilla Mayor), acoge a partir de este martes, 19 de agosto, la exposición 'Mitología leonesa', de Toño Benavides, un paseo por cerca de treinta personajes, motivos y figuras propias del imaginario popular y legendario de nuestras comarcas.

La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas y correrá a cargo del propio artista; del alcalde de Mansilla Mayor, José Alberto Martínez Llorente; del presidente de la junta vecinal de Villaverde, César Cascallana Hueso; y del director del Departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García Martínez.

Tras un primer y exitoso paso por el Centro Leonés de Arte (CLA) de la capital provincial, y en cumplimiento de una de las principales líneas de trabajo del organismo autónomo -la de itinerar sus exposiciones de producción propia por parte de la provincia-, 'Mitología leonesa' llega ahora al monasterio de Sandoval, cuyo espacio de La Panera ha podido ser activamente recuperado, desde hace unos años, para la cultura y la divulgación.

El artista guarda gran aprecio personal a este monumento puesto que su familia procede de la localidad y él pasó mucho tiempo entre sus muros, por lo que constituye un enclave pleno de recuerdos para el prolífico y laureado creador leonés.

'Mitología leonesa' se centra, en concreto, en la representación de 29 personajes o motivos señeros del imaginario popular de la región leonesa, 44 ilustraciones plasmadas con el lenguaje y el estilo, tan sugerentes y expresivos, de Benavides. Además, las ilustraciones se acompañan de una serie de textos adecuados para comprender cada uno de los personajes o leyendas.

La muestra, en su primer paso por el CLA, fue una de las más visitadas, en los últimos años, de cuantas haya producido el Instituto Leonés de Cultura. Las figuras, motivos, animales, colectivos o personalidades legendarias incluidas en la exposición 'Mitología leonesa' son el lobo, L'Uyucón o gigante de Carpurias, la Vieja del Monte, la mujer serpiente, el topo de la Catedral, Santa Brígida, la xana del lago de Carucedo o xana Carisia, la mujer lobo, los moros legendarios, los remolinos de brujas, la mora hilandera, las brujas y el agua, el aquelarre leonés, las sirenas de Valdetuéjar, el cuélebre, la Tarasca, el basilisco, el alicornio, los campaneros, Camuñas/ El Espantullo, la culebra, las vírgenes, la Güeste, los reñubeiros, Doña Urraca, el Teleno (Marti-Tileno), el grajo, la Dama de Arintero y Anabella de León.

La exposición 'Mitología leonesa' podrá contemplarse en el edificio de La Panera del monasterio de Santa María de Sandoval (Villaverde de Sandoval) hasta el próximo 26 de octubre, de acuerdo con el siguiente horario: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas; domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas (lunes, martes y último domingo de mes cerrado).