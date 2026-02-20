La criminalidad aumenta un 5,8% en 2025 en CyL, con un incremento de homicidios, agresiones sexuales y ciberdelitos

Archivo - Sucesos.-Detenido un varón con 20 antecedentes en Valladolid por romper la ventanilla de un vehículo para robar un móvil - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad ha aumentado un 5,8 por ciento en Castilla y León durante el año 2025 en comparación al año anterior, hasta las 96.625 infracciones penales, con un aumento del 33,3 por ciento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, un 11 de los ciberdelitos y un 5 por ciento de las agresiones sexuales con penetración, si bien bajan las sustracciones de vehículos en un 17,7 por ciento y los robos con fuerza en domicilios y establecimientos.

Los delitos contra la libertad sexual aumentan un 7,5 por ciento, así como el resto de delitos contra la libertad sexual, que crecen un 8,1 por ciento, categoría legal que engloba diversas conductas que vulneran la libertad sexual de una persona, pero que no necesariamente implican contacto físico directo o penetración.

Asimismo, se incrementan los homicidios dolosos y asesinatos consumados en un 33,3 por ciento, al pasar de 12 a 16, así como este tipo penal incluyendo el grado de tentativa (pasan de 44 a 52 y suben un 18,2 por ciento), mientras que los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria registran un aumento de un 9,6 por ciento, según se desprende de los datos del Balance de Criminalidad del balance que ha publicado este viernes el Ministerio del Interior.

Por su parte, los ilícitos relacionados con el tráfico de drogas bajan un 2,9 por ciento en 2025 y pasan de 408 a 396, al iguqal que lo hacen las sustracciones de vehículos, que descienden un 17,7 por ciento, mientras que los hurtos se incrementan un 3,1.

Los robos con violencia e intimidación prácticamente se mantienen, con un ligero repunte del 0,1 por ciento (pasan de 761 a 762) y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones bajan un 3,9 (en el caso de los robos con fuerza en domicilios exclusivamente lo hacen en un 2), mientras que el resto la criminalidad convencional aumenta un 5,1 por ciento, con 42.662 delitos.

También se incrementa la cibercriminalidad, que crece un 11 por ciento con 24.913 delitos registrados --las estafas informáticas suben un 8,2 por ciento y otros ciberdelitos un 5,8--.

DATOS POR PROVINCIAS

Por su parte, la criminalidad aumenta en todas las provincias de la Comunidad, con el mayor incremento en Segovia, donde sube un 13,8 por ciento, hasta 7.173 delitos, seguida de Palencia, donde lo hace en un 9,3 puntos (5.669 delitos).

En tercer lugar se sitúa Burgos, donde el incremento es de un 8,5 por ciento y se registraron 15.124 delitos, por delante de Zamora (+8,2 por ciento y 6.067 delitos), Valladolid (+5,4 y 22.010) y Salamanca (+3,6 y 12.564 delitos).

Las provincias que registran los menores incrementos se produjeron en León, donde el aumento fue del 3,3 por ciento (17.587 delitos); Soria, con una subida de 2,1 puntos y 3.635 delitos y Ávila, que registra un repunte del 1,2 por ciento (6.787 ilícitos).

En el conjunto del país, la criminalidad ha repuntado en España casi un punto en 2025 (+0,8 por ciento), en parte debido al fuerte aumento de la cibercriminalidad, que presenta un incremento superior al 5 por ciento con respecto a 2024. En el último año se mantienen al alza las agresiones sexuales con penetración (+2,8 por ciento) y destaca el fuerte aumento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+7,7 por ciento) o los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7,2 por ciento).

El balance de criminalidad del año 2024 cerró con una bajada del 0,3 por ciento, por lo que este último año vuelven a repuntar los delitos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

Un total de 1.984.908 delitos (80,2 por ciento del total) se corresponde con la categoría de criminalidad convencional, que presenta por si mismo una variación del -0,2 por ciento sobre 2024, en tanto que la cibercriminalidad (489.248 infracciones penales, el 19,8 por ciento del total), presenta un incremento del 5,3 por ciento sobre 2024.

La tasa de criminalidad convencional se sitúa en 40,4 delitos por mil habitantes, lo que subraya el Ministerio del Interior por situarse "en la banda más baja de la serie histórica", mientras que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Los delitos contra la libertad sexual crecen un 2,3 por ciento sobre 2024, aunque Interior señala que es "un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7 por ciento en 2024 sobre 2023)".

Dentro de estos delitos, los de agresión sexual con penetración (violaciones) crecen en 2025 un 2,8 por ciento respecto a 2024, al contabilizarse 5.363 denuncias.

El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha reiterado que este "aumento sostenido" debe ponerse, en parte, en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos.

Según Interior, esto se traducen "en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que reduce los niveles de infradenuncia existentes en relación con estos tipos penales".

El balance de criminalidad, consultado por Europa Press, refleja que los delitos contra el patrimonio han disminuido en conjunto un -3,1 por ciento. Aquí se engloban los indicadores de robos, hurtos y sustracción de vehículos, que representan el 42,0 por ciento de la criminalidad convencional.

Otros indicadores relevantes son los 114 secuestros registrados en 2025 (+9,6 por ciento) o que el tráfico de drogas o que el tráfico de drogas aumenta un 5,5 por ciento, lo que Interior relaciona con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.