Cristina Ayala inaugura la ampliación del aparcamiento de Altolaguirre en Gamonal, con 150 nuevas plazas

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con técnicos y la empresa en el aparcamiento de Altolaguirre. - EUROPA PRESS

BURGOS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha inaugurado este lunes la ampliación del aparcamiento de Manuel Altolaguirre, ubicado en el barrio de Gamonal, que incorpora 150 nuevas plazas de estacionamiento gratuitas.

La regidora ha calificado esta actuación de "importante" para la zona, ya que permite sumar espacio para vehículos en un entorno que soporta una "alta presión" de tráfico. El proyecto se ha ejecutado sobre una superficie de 9.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión total de 600.000 euros.

La primera edil ha reconocido que la obra ha resultado "problemática" desde su inicio debido a diversos imprevistos surgidos en el solar. Según ha explicado, la empresa constructora ha tenido que hacer frente a la aparición de residuos, amianto y un depósito de gasóleo durante los trabajos.

Ayala, que ha estado acompañada por el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha destacado también las labores de urbanización del entorno y la cesión de terreno al colegio colindante para una futura ampliación.

Por su parte, el vicealcalde ha avanzado que el Ayuntamiento de Burgos ya trabaja en una nueva actuación para este año en el subterráneo del Parque Buenavista, situado a 900 metros del aparcamiento recién estrenado. Manso ha confirmado un cambio en los planes iniciales, que preveían una estructura en altura, tras escuchar las peticiones de los vecinos.

El nuevo diseño contempla la construcción de dos plantas subterráneas que albergarán 150 plazas para residentes y otras 150 de rotación. La gestión de este futuro aparcamiento en el Parque Buenavista correrá a cargo de la sociedad pública ProBurgos, siguiendo el modelo de otras instalaciones municipales similares.

Tanto la alcaldesa como el concejal de Urbanismo han precisado que estas plazas se ofrecerán en régimen de alquiler. Esta planificación técnica busca dar respuesta a las necesidades de movilidad del barrio mediante una infraestructura soterrada, descartando la opción inicial de edificación en superficie.

En relación al proyecto del Bulevar de la calle Vitoria, la alcaldesa ha mostrado su sorpresa por la "fuerte contestación" vecinal y ha criticado al PSOE por no acudir a las reuniones explicativas de una obra heredada del anterior mandato. Ante el rechazo social detectado, el Consistorio ha decidido priorizar el encargo del proyecto del aparcamiento subterráneo de Buenavista durante el presente ejercicio, dejando a un lado la intervención prevista en el bulevar.