Cristina Olea, Mikel Ayestaran y José Antonio Guardiola, finalistas del XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez

SEGOVIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los corresponsales de Televisión Española (TVE) Cristina Olea y José Antonio Guardiola y el periodista especializado en Oriente Medio Mikel Ayestaran optarán a 'La Lente de la Tierra' y el cheque de 8.000 euros que la Asociación de Periodistas de Segovia (APS) concede al ganador del XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez.

Olea lleva ha elaborado durante casi dos décadas información en el área de Internacional de los servicios informativos de TVE y, desde septiembre de 2018, como corresponsal en Washington, donde ha acudido a acontecimientos políticos, sociales y culturales.

Todo ello con un lenguaje televisivo de "gran profundidad y alcance" al mismo tiempo que de fácil comprensión para el televidente a pesar de la complejidad de la información y el análisis sobre los acontecimientos que nos narra, ha destacado el jurado del galardón.

Ayestaran repite como finalista del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez tras haberlo sido en 2015. Tras sus primeros pasos en El Faro de Ceuta y El Diario Vasco, en 2005 pidió una excedencia y se lanzó a la carretera como freelance especializado en Oriente Medio.

De Guardiola el jurado ha destacado su "dilatada" experiencia tras haber sido corresponsal de TVE en México y Centroamérica en la actualidad y haber cubierto múltiples crisis, guerras, posguerras, tragedias naturales o procesos electorales en decenas de países por todo el mundo.

Su amplia carrera periodística ha estado dedicada íntegramente a la información internacional, "siempre desde el rigor y el máximo respeto a la deontologÍa profesional".

El ganador se conocerá el 22 de mayo en la gala que se celebrará en el Parador de Segovia después de la segunda y última reunión del jurado y el premio está dotado con 8.000 euros para el vencedor y 2.000 euros para cada uno de los otros dos finalistas, además de para los tres 'La Lente de la Tierra', una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja representativa del galardón.