El Cristo de la Misión y el Ejercicio de las Cinco Llagas marcarán el paso el Sabado de Pasión en Valladolid

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La imagen del 'Cristo de la Misión', de la escuela castellana de la segunda mitad del siglo XVII, volverá a recorrer este Sábado de Pasión las calles de Valladolid después de que saliera por primera vez en 2019, alumbrado por la hermandad del Santo Cristo de los Artilleros.

A las 18 horas partirá de la iglesia de la Vera Cruz la procesión 'De la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros' que se dirigirá por Rúa Oscura y Felipe II hasta la plaza de San Pablo, donde recogerá en el Palacio Real el paso 'Cristo de la Misión', que será portado a hombros.

Esta procesión, que salió por primera vez en 2019, escenifica la relación entre las Fuerzas Armadas y la Semana Santa vallisoletana, declarada de Interés Turístico Internacional, de hecho, el Cristo de la Misión, tallado en madera policromada, es propiedad del Ejercito de Tierra que fue descubierto en 2013 un polvorín de Burgos, tras lo que fue sometido a un proceso de restauración.

El desfile continuará desde el Palacio Real por San Quirce, San Ignacio, plaza de Santa Brígida, San Ignacio, Expósitos y Santo Domingo de Guzmán hasta el convento de Santa Isabel de Hungría, donde se realizará un Acto Penitencial.

Seguirá por Encarnación, Doctor Cazalla, plaza de San Miguel, León, plaza de San Pablo, hasta el Palacio Real, donde se producirá el acto de despedida al Cristo de la Misión

El año 2019, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de su fundación, fue cuando la Cofrafía del Cristo de los Artilleros salió por primera vez con la imagen 'Cristo de la Misión'.

Una hora más tarde, a las 19 horas las 19:00 horas partirá de la iglesia de San Quirce y Santa Julita, la Procesión del Ejercicio Público de las Cinco Llagas, con el paso 'Santo Cristo de las Cinco Llagas', que será portado a hombros por los hermanos de la Cofradía de La Sagrada Cena.

El Cristo de las Cinco Llagas, atribuido a Manuel Álvarez, en el siglo XVI, dirigirá sus pasos por la Plaza de la Trinidad, en la Iglesia de San Quirce y Santa Julita, donde tendrá lugar la primera Llaga, para seguir por Isidro Polo, plaza de los Ciegos, Lecheras, Rondilla de Santa Teresa, donde se realizará la segunda llaga en el convento de Santa Tere.

Continuará por Pelota, Imperial, San Diego, plaza de Santa Brígida, San Ignacio, donde en elconvento de la Concepción se realizrá latercera Llaga, para seguir por Encarnación, hasta el convento de Santa Isabel, donde tendrá lygar la cuarta Llaga. El desfile contibuará por Santo Domingo de Guzmán, Expósitos y plaza de la Trinidad por el interior de la plaza hasta la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, donde se realizará la quinta Llaga.

Desde este punto, la procesión se encaminará al templo de partida.