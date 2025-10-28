'La cronología del agua', debut de Kristen Stewart como directora, este miércoles en la 70 Seminci

Kristen Stewart durante el rodaje de 'La cronología del agua'. - 'LA CRONOLOGÍA DEL AGUA' - SEMINCI

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz estadounidense Kristen Stewart, nominada al Óscar por 'Spencer', debuta como directora con 'La cronología del agua', película que vivirá su estreno nacional este miércoles en el Teatro Calderón dentro de la Sección Oficial de la 70 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

La cinta, una coproducción entre Estados Unidos, Francia y Letonia, adapta el best seller autobiográfico de la exnadadora Lidia Yuknavitch, presentada previamente en Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Stewart plasma con una intensidad visceral el proceso de sanación de una mujer marcada por el trauma del abuso infantil y las adicciones, en una obra fragmentaria y sensorial sobre el poder transformador del arte. El reparto lo encabezan Imogen Poots, Thora Birch, Jim Belushi, Earl Cave y la artista Kim Gordon.

También este miércoles se presentará en la Sección Oficial, en estreno nacional, 'Cuando un río se convierte en mar', sexto largometraje del cineasta Pere Vilà i Barceló, que regresa a Seminci tras su paso por el certamen con 'L'Artèria invisible' (2015).

La película sigue a Gaia, una joven estudiante de arqueología cuya vida cambia tras un evento traumático. El film aborda con sensibilidad el proceso de sanación y reconciliación interior a través de las figuras que la rodean: su profesora, su padre y la madre del presunto culpable.

La jornada también incluirá el estreno en España de 'Mirrors No.3', del director alemán Christian Petzold, protagonizada por Paula Beer y Thomas Schubert, en el Teatro Calderón en el marco de la Sección Oficial.

El film narra la historia de Laura, una joven que, tras un accidente automovilístico, es acogida por una misteriosa familia en el campo. Petzold construye una pieza de cámara delicada y perturbadora, que combina la herencia de las películas estacionales de Éric Rohmer con la atmósfera inquietante de los cuentos de los hermanos Grimm.

Por último, completa la Sección Oficial de la jornada el estreno nacional de 'Vivir la tierra', del director chino Huo Meng, ganador del Oso de Plata a la Mejor Dirección en Berlinale. Ambientada en la China rural de los años 90, la película retrata la vida de un niño de diez años que permanece en su aldea mientras sus padres emigran en busca de un futuro mejor, en un relato sobre migración, desarraigo y resistencia familiar.

'ESTE CUERPO MÍO'

Por otro lado, en otras secciones del festival, la 70 edición acogerá el estreno mundial de 'Este cuerpo mío', codirigida por Carolina Yuste --ganadora de dos Goya-- y Afioco Gnecco en el Teatro Cervantes, dentro de la Sección Tiempo de Historia.

El equipo de esta película visitará Valladolid para presentarla el jueves. El largometraje documenta el proceso de transición de Gnecco en un relato íntimo sobre identidad, amistad y amor propio.

Asimismo, el actor y director sevillano Alfonso Sánchez estrenará el documental 'Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano', un homenaje a los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, con la participación de Lolita Flores, Pastora Filigrana y Esperanza Fernández, entre otros.

Este miércoles también se podrá asistir a la mesa redonda 'Pensar el Cine. Memoria y utopía', en la que el catedrático de Historia y Teoría del Cine, Àngel Quintana, el director editorial de la revista Caimán Cuadernos de Cine, Carlos F. Heredero y la Doctora en Historia del Cine, Laura Gómez Vaquero conversarán sobre las múltiples manifestaciones del realismo cinematográfico.

Por otro lado, el actor segoviano Luis Callejo y el enólogo Antonio Flores Pedregosa recogerán en esta jornada sus correspondientes Espigas de Honor concedidas por el certamen.