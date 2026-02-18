Cruz Roja atendió 71 incidencias sanitarias, dos por asta de toro, durante el Carnaval de Ciudad Rodrigo

Dispositivo de la organización durante el Carnaval del Toro. - CRUZ ROJA

SALAMANCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja atendió un total de 71 intervenciones, la mayoría de carácter leve y resueltas con alta in situ, durante el Carnaval de Ciudad Rodrigo (Salamanca) donde la organización además prestó acompañamiento psicológico a los familiares de los heridos.

Las atenciones tuvieron que ver en su mayoría por heridas y cortes, contusiones y traumatismos por caídas o golpes, además de mareos y malestar, informa Cruz Roja a través de un comunicado.

En lo que se refiere al programa taurino, se realizaron tres traslados al hospital, una por contusión en muslo por asta de toro en el Toro del Antruejo del sábado, otra por cornada en muslo en la capea del sábado y una herida en mandíbula en el desencierro del domingo.

A ellas se sumaron otros once traslados al Centro de Salud de Ciudad Rodrigo por heridas y traumatismos registrados durante los distintos festejos taurinos y otros siete traslados al Centro de Salud durante las madrugadas del fin de semana de apoyo al 1-1-2 por heridas, mareos e intoxicaciones etílicas.

Cruz Roja ha destacado también las intervenciones de acompañamiento psicológico a los familiares y amigos de las personas heridas y a los familiares de la persona fallecida en la capea nocturna del viernes, realizadas por el equipo del ERIE (Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias) Psicosocial.

Las jornadas del fin de semana, con mayor presencia de público, concentraron el mayor número de intervenciones, con 27 el domingo, seguida de 20 el sábado, 14 el martes y ocho el lunes, mientras que el viernes sólo se registraron dos incidencias.

El balance de 71 intervenciones de este 2026, ha supuesto diez más que las 61 atenciones del pasado año 2025 por parte de Cruz Roja y sigue por debajo de las 72 atenciones de 2023, de las 91 atenciones del año 2022, y de las 80 del 2020 (antes de pandemia).

En el dispositivo preventivo-sanitario del Carnaval del Toro 2026, Cruz Roja ha desplegado durante cinco días a más de 70 personas, con una "destacada labor e implicación" del voluntariado de Socorros y Emergencias, así como de Cruz Roja Juventud y de Salud/VIH.

Las dotaciones de Socorros y Emergencias que han intervenido en el Carnaval estuvieron integradas por personal sanitario, personas técnicas en emergencias y transporte sanitarios, socorristas, psicólogos y trabajadores sociales. Un voluntariado que procedía principalmente de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, con apoyo de Castilla y León.

El dispositivo preventivo-sanitario se coordinó con Policía Local y Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Guardia Civil, Sacyl y el equipo médico de la Plaza liderado por el doctor Enrique Crespo.