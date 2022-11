Cruz Roja atiende a 1.791 mujeres en dificultad social en Castilla y León en el último año

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Castilla y León ha atendido en el último año a un total de 1.791 mujeres en dificultad social y a 61.000 en toda España, según ha informado la ONG, que ha lanzado la campaña 'No desvíes la mirada, la violencia no se cuestiona', con el objetivo de incidir en la necesidad de educar a los y las jóvenes en temas de género ante la celebración este viernes, 25 de noviembre, del Día Internacional para la eliminación de la violencia de género.

Esta atención se articula a través de distintos proyectos, entre los que destacan los especializados en violencia de género, como la Red de Centros de Emergencia (207 personas atendidas) y el Servicio de Orientación y Acompañamiento Jurídico Social (161 mujeres atendidas) --ambos dependientes de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León-- y el servicio de Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género para su empoderamiento, plena autonomía e integración en la sociedad (591 personas atendidas) con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF Tramo Autonómico.

La ONG presta también, con carácter estatal, el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de Violencia de Género (Atenpro), 690 personas atendidas, cuya titularidad corresponde al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y está gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Cruz Roja alerta de que la vulnerabilidad social se ha acrecentado en el contexto generado por la pandemia de la COVID-19, especialmente entre las mujeres que muestran peores indicadores de salud, empleo, e ingresos, destacando la reproducción de roles de género en lo que respecta a los cuidados y el incremento de la violencia.

La mayor vulnerabilidad aparece en hogares con hijos e hijas menores de edad, hasta el punto de saber que más del 95 por ciento de los niños atendidos por Cruz Roja se encuentran en hogares por debajo del umbral de la pobreza.

NEGACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Cruz Roja y Cruz Roja Juventud se han mostrado preocupadas ante la negación de la existencia de la violencia que se ejerce contra las mujeres, especialmente entre la población joven, pues advierte que desde el año 2019 "ha aumentado notablemente el porcentaje de chicos jóvenes que manifiestan que la violencia de género no existe", como ha subrayado en un comunicado remitido a Europa Press.

En concreto, alerta de que el 20 por ciento de chicos jóvenes que creen que la violencia de género es un "invento ideológico" y "aumenta la opinión de que la violencia es inevitable, es habitual y si es de poca intensidad, no supone un problema".

Así lo recoge el estudio presentado a finales de 2021 por el Barómetro de Juventud y Género (Fundación FAD Juventud), que analiza las desigualdades de género, identidades, experiencias afectivas, violencia de género y relaciones de pareja y familiares entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.

En este sentido, y en el contexto de la celebración del 25-N, Cruz Roja ve "más necesario que nunca" que la sociedad ponga el foco en esto y se trabaje "en sensibilización". Por eso, este año lanza la campaña 'No desvíes la mirada, la violencia no se cuestiona' que pone de manifiesto que no sólo es considerada violencia machista aquella que supone un daño físico, sino cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres, entre las que podemos destacar la psicológica o económica, violencias más sutiles y normalizadas.

La organización ha señalado, no obstante, que un 72,9 por ciento de los jóvenes consideran que las desigualdades de género en España son "grandes o muy grandes", mientras que entre los hombres adultos los porcentajes se reducen al 42,6.