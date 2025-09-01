Cruz Roja moviliza a 597 personas voluntarias y 55 albergues en CyL para atender a afectados por incendios

Cuz Roja y los albergues por los incendios de Castilla y León. - CRUZ ROJA

VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha desplegado un operativo "excepcional" en Castilla y León para dar respuesta a la oleada de incendios registrada desde el 9 de agosto, con la puesta en marcha de 55 albergues y la implicación de 597 personas voluntarias, que han atendido a miles de personas evacuadas de sus casas.

En total, Cruz Roja ha gestionado un total de 55 albergues, 47 de ellos con 4.254 plazas y ocho residencias con personas con movilidad reducida o necesidades especiales con 131 plazas.

Además, la organización ha gestionado 5.105 pernoctas, de las cuales 131 se han producido en residencias destinadas a personas con movilidad reducida o necesidades especiales, y ha repartido casi 14.000 avituallamientos entre desayunos, comidas y cenas.

El dispositivo, en el que también participaron equipos de voluntariado de comunidades como País Vasco o Andalucía, se ha centrado en la cobertura de necesidades básicas de alojamiento, comida, aseo y apoyo psicosocial.

En este marco, las provincias de Ávila, Salamanca, Palencia, León y Zamora han sido las más afectadas, con especial incidencia en estas dos últimas, donde aún permanecen abiertos tres albergues, dos en León y uno en Zamora.

Además, Cruz Roja ha habilitado cinco puntos de avituallamiento para los intervinientes en los incendios y gestionado 153 camas adicionales para su descanso, según un comunicado de la asociación recogida por Europa Press.

La intervención ha incluido también el apoyo en desalojos, el acompañamiento en los retornos a los hogares, la entrega de medicación coordinada con los centros de salud y la atención de dietas especiales. Asimismo, se habilitaron espacios de recarga de teléfonos móviles y zonas específicas para mascotas que llegaron con las personas evacuadas.

El refuerzo psicosocial ha sido otro de los ejes de la actuación, con la presencia de equipos de psicólogos en los albergues para atender a quienes fueron evacuados de sus casas.

La presidenta autonómica de Cruz Roja en Castilla y León, Rosa Urbón, ha subrayado que la movilización de recursos y personas no hubiera sido posible sin "la solidaridad y generosidad del voluntariado, que ha vuelto a demostrar ser un ejemplo de compromiso, solidaridad y humanidad". "Han estado, como siempre, donde más se les necesitaba, dando apoyo y sumando fuerzas para que nadie quedara desatendido", ha afirmado Urbón.