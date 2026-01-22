Cruz Roja sigue telefónicamente a 900 personas vulnerables por la ola de frío en Valladolid

Voluntaria de la Cruz Roja realizando el seguimiento telefónico de la campaña 'En guardia contra el frío'. - CRUZ ROJA

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha iniciado una campaña de seguimiento que tiene previsto que 900 personas mayores de 65 años de la provincia reciban información para prevenir los efectos adversos de las bajas temperaturas, a través de un servicio telefónico que permanecerá activo hasta finales de marzo de 2026.

Cada año el intenso frío y las bajas temperaturas ponen en riesgo la salud de muchas personas, por lo que la campaña nacional 'En guardia contra el frío' se dirige a la población general y a sus usuarios con el fin de mejorar los hábitos saludables y evitar conductas de riesgo en la población vulnerable relacionadas con el impacto negativo del invierno, según ha informado Cruz Roja en un comunicado que recoge Europa Press.

Estas llamadas son realizadas por voluntariado de Cruz Roja en Medina del Campo, Mojados y Valladolid dentro del proyecto 'Promoción de la red social y del envejecimiento saludable', el cual refuerza los conocimientos sobre conductas y hábitos que contribuyen a conocer y prevenir la situación de pobreza energética para ofrecer ayuda en caso de que se detecte y corrobore que no disponen de recursos para mantener una temperatura adecuada en su hogar.