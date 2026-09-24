CSIF acusa al Ayuntamiento de Salamanca de alargar un litigio con un trabajador que ahora ha perdido en el Supremo

SALAMANCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado "la actitud difícilmente justificable" del Ayuntamiento de Salamanca, "que ha alargado incomprensiblemente y sin necesidad" un procedimiento judicial que daba la razón a un trabajador al reconocer irregularidades en un proceso de concurso-oposición de promoción interna para plazas de inspector de Policía Local y que ahora "ha perdido en el Supremo".

El Ayuntamiento, han asegurado desde CSIF, ha llevado el litigio incluso hasta el Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, "que ha inadmitido a trámite (20 de julio de 2026) el recurso de casación presentado".

CSIF recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca ya dictó una resolución favorable al trabajador en junio de 2024, que posteriormente fue confirmada por la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en marzo de 2025.

"La sentencia demuestra que no estábamos ante simples discrepancias personales con una puntuación. El propio juzgado considera acreditada una falta de transparencia, publicidad y motivación que obliga a retrotraer el procedimiento del afectado. El Ayuntamiento debería haber actuado con mayor transparencia desde el principio y no obligar a llegar a los tribunales para aclarar cuestiones esenciales de un proceso selectivo, y menos perseverar en su actitud a costa del dinero de todos los ciudadanos", ha afirmado CSIF en un comunicado recogido por Europa Press.

El sindicato considera "especialmente grave" que un empleado municipal tenga que recorrer todas las instancias judiciales para defender sus derechos en un proceso de promoción interna, "cuando ya existían resoluciones judiciales favorables". "La defensa de los derechos de los trabajadores no puede quedar condicionada a su capacidad para afrontar años de litigios frente a su propia administración, en este caso el Ayuntamiento de Salamanca, que está para darle servicio y no para judicializar sus derechos", ha remarcado el sindicato.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Salamanca sobre el concurso-oposición restringido para cubrir seis plazas de Inspector de la Policía Local "ponía de manifiesto la necesidad de revisar las garantías con las que se desarrolló ese proceso selectivo", han añadido.

Analizó el recurso presentado contra la resolución del Ayuntamiento que había desestimado las reclamaciones formuladas en relación con el proceso, y concluyó que, en lo referido a la valoración del mérito de trabajo desarrollado para la evaluación del desempeño, "se produjo una situación incompatible con los principios de publicidad, transparencia y motivación. Por ello, falló que había que retrotraer el procedimiento respecto del recurrente. Según ha añadido CSIF, "durante la fase de concurso se cuestionó, entre otros aspectos, la valoración de las titulaciones aportadas y la puntuación otorgada en el apartado relativo al trabajo desarrollado".

El sindicato ha puesto el foco "en el coste económico y administrativo que supone prolongar durante años un procedimiento selectivo cuestionado que, además, causa serios prejuicios profesionales y vitales al aspirante afectado".