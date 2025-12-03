CSIF advierte de la "grave situación de sobrecarga y precariedad" que sufre el "escaso" personal lavacoches de Auvasa

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha advertido de la "grave situación de sobrecarga y precariedad" de trabajo que sufre el "escaso" personal de lavacoches y peones de Auvasa, que no asegura la correcta limpieza diaria y mantenimiento de la flota de autobuses urbanos de Valladolid.

Además, señala que la "ausencia" de convocatorias de plazas y la "dejadez" en la gestión de listas de reserva por parte de la nueva gerencia, que ha dejado caducar sin renovar la lista anterior, provoca que el servicio funcione con un personal "muy por debajo de los mínimos necesarios en numerosos turnos".

"En no pocas ocasiones, la falta de trabajadores para cubrir permisos, vacaciones y bajas en ese servicio ha hecho que el turno nocturno haya quedado reducido a tres empleados, ha criticado la organización, al tiempo que ha asegurado que esto "imposibilita poder atender los 122 autobuses que salen la mañana siguiente".

Esta situación repercute directamente en el "insuficiente e inadecuado" mantenimiento y limpieza higiénica que se hace en una flota de 156 autobuses (40 articulados y 116 rígidos), que utilizan diariamente más de 100.000 usuarios.

La "carencia" de trabajadores, afirma CSIF, obliga a estos profesionales a asumir tareas ajenas a su categoría, como son el reparto de personal de la empresa, la revisión de niveles de aceite, el repostaje o la limpieza de zonas externas, lo que desplaza y sacrifica su función principal: la limpieza integral de los vehículos.

"La carga de trabajo es excesiva y llevamos meses denunciando que el personal realiza funciones que no le corresponden. La empresa no ha puesto ninguna solución efectiva sobre la mesa", ha incidido la sección sindical de CSIF en Auvasa.

Por todo ello, el sindicato independiente ha reclamado la convocatoria urgente de listas de reserva actualizadas, que permitan cubrir las necesidades reales del servicio, tanto en el área de lavacoches y peones como en otros colectivos igualmente afectados, como el de inspección, donde también AUVASA ha dejado caducar la lista de reserva.