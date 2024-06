CSIF afea a la Junta "sacar pecho" por los resultados de PISA y "no cumplir" con la mejora salarial del docente

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León ha afeado a la Junta "sacar pecho" por los resultados de la Comunidad en el informe PISA y "no cumplir" con la "negociación prometida" para abordar la mejora salarial del docente, uno de los "peores pagados" en todo el país.

"La carrera profesional para la educación pública y para el profesorado es un engaño, puesto que les obliga a renunciar a un complemento que ya tienen y que cobran todas las comunidades autónomas. Estamos hablando de que si renuncian a los sexenios tienen que renunciar, por ejemplo, un docente que tiene siete años de servicio renuncia a 921 euros anuales, pero si hablamos de un docente que tiene 31 años de servicio, al renunciar a los sexenios está renunciando a 6.887 euros", ha detallado la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, que ha analizado el cierre de curso escolar junto al secretario de negociación del sector de Educación, Mariano González.

Una negociación, ha recordado, que está pendiente desde "julio del pasado año", por lo que ha considerado "inadmisible" que desde entonces "no se haya avanzado absolutamente nada". "No se puede sacar pecho de los buenos resultados PISA y no reconocer la labor de los profesionales de la educación", ha incidido para cifrar en 700 euros menos los que cobra un docente en la Comunidad con respecto a otras autonomías. "Ocupamos de los últimos puestos en cuestiones retributivas", ha zanjado.

Unas críticas que también se han extendido a otras áreas, como el de la "excesiva burocracia" que se ha derivado de la implantación de la Lomloe, las carencias en atención a la diversidad, con falta de especialistas en "Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Orientación Educativa", o la "falta de avances en la mejora y mantenimiento de los centros docentes", entre otros aspectos.

"Una reducción generalizada de las ratios y el aumento de plantilla resulta clave para mejorar la calidad de la educación. Dado que ahora se está trabajando sobre el cupo de docentes para el curso que viene, esta exigencia se muestra rotunda", ha subrayado la dirigente de CSIF.

Madruga se ha detenido en el uso de los móviles en los centros docentes para lamentar el "uso demagógico" que se ha hecho sobre esta cuestión y reclamar a la Junta que no deje "al albur de los centros docentes" su uso. "Por eso, pedimos un paso más y que haya una prohibición del uso de los móviles de forma no pedagógica en los centros docentes. Y esto queremos que se haga de forma generalizada en todos los centros, como se ha hecho en otras comunidades autónomas", ha apuntado.

También ha abordado los problemas derivados de la "elevada interinidad" que hay en el sector, "lejos" de la normativa europea que obliga a reducir la temporalidad por debajo del 8 por ciento en 2025. "Faltan por convocar 640 plazas en el cuerpo de Maestros y 1980 en Secundaria y Otros Cuerpos para asegurar este objetivo", ha detallado Madruga, al explicar que actualmente con la última oferta de empleo público y teniendo en cuenta las jubilaciones producidas, "en maestros el porcentaje de interinidad está en un 13 por ciento y en Secundaria y Otros Cuerpos en un 21, según cálculos de CSIF".

OPOSICIONES Y FP

Mariano González, por su parte, ha apremiado a la Consejería a "remunerar el esfuerzo" que los casi 1.500 profesores de los 279 tribunales van a realizar desde este sábado, 22 de junio, en el que están convocadas las oposiciones de Maestros y Secundaria y Otros Cuerpos de forma simultánea, con diferentes sistemas de acceso.

"Esta responsabilidad no está recompensada por la Administración. Las dietas que se pagan a nuestros compañeros son exiguas, no se han actualizado desde hace lustros", ha lamentado el dirigente que recuerda que en León, Salamanca, Soria y Zamora tendrán lugar una oposición de estabilización para 476 plazas repartidas en siete especialidades del cuerpo de Maestros; mientras que en Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid se celebrarán oposiciones de reposición para 1.192 plazas de 27 especialidades, 24 de Secundaria y tres de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional.

A esta doble oposición se han apuntado 11.549 candidatos en Maestros y 13.839 en Secundaria y Otros Cuerpos, por lo que también ha reclamado que los procesos se lleven a cabo con la mayor transparencia y diligencia, tanto para opositores como para miembros de tribunales, para evitar futuras reclamaciones que ralentizan el procedimiento.

En cuanto a la Formación Profesional, Mariano González ha advertido de que el Ministerio ha tramitado su regulación "tarde" por lo que los docentes en Castilla y León comenzarán el curso "sin la normativa vigente" por lo que ha augurado un "pequeño caos". "Nosotros somos partidarios de la FP en la pública, no que esto suponga una cantera para nuevas privatizaciones de un sistema tan importante", ha avisado poco después de recordar que el próximo curso habrá un "esfuerzo importante" por buscar prácticas desde primero para el alumnado en empresas.

Por último, Madruga ha recordado el compromiso de la Consejería en mejorar las retribuciones de los equipos directivos de los Centros Rurales Agrupados (CRA); revisar el acuerdo de itinerancias y una EBAU única, punto este en el que ha pedido un "acuerdo" entre todas las comunidades autónomas y que no se utilice "de forma política".

En este punto, ha lamentado la "falta de coordinación" entre Consejerías y el Ministerio del ramo. "Como el Ministerio de Educación tampoco está avanzando y la falta de coordinación con Castilla y León es clara mañana tenemos una concentración a las 12.00 horas frente a su sede para exigir la mejora de las condiciones laborales y que esta legislatura sea la del profesorado, citando las palabras de la propia ministra", ha zanjado para recordar que el sector sigue sin Estatuto del Docente.