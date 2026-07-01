CSIF critica el "retraso de más de tres años" y "graves deficiencias" en la tramitación de la bolsa de TCAE

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado el "retraso de más de tres años y medio" en la tramitación de la bolsa de empleo de personal estatutario temporal de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), un proceso que ha registrado "graves deficiencias".

El sindicato ha señalado que la convocatoria fue publicada el 28 de diciembre de 2022, si bien la relación definitiva de personas candidatas no se ha publicado hasta el 22 de junio de 2026, "más de tres años y medio de tramitación y de retraso" que "evidencian una gestión inaceptable para un procedimiento que afecta a miles de profesionales sanitarios y a la organización de los centros asistenciales".

CSIF ha advertido de que durante este periodo se han producido "errores, rectificaciones y retrasos" que han generado "incertidumbre" entre las personas aspirantes, lo que afecta a sus expectativas laborales y a la planificación de las contrataciones temporales.

Uno de los principales problemas detectados es que los listados publicados "no reflejan adecuadamente los importantes cambios producidos en las plantillas durante estos años", ha apuntado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, ha incidido en que numerosos profesionales que han obtenido plaza fija mediante los procesos de estabilización o las ofertas públicas de empleo (OPE) aparecen en la bolsa de empleo, lo que "distorsiona el orden real de llamamientos y las posibilidades de contratación de quienes continúan disponibles para trabajar".

Según los datos recopilados por CSIF, en la provincia de Ávila alrededor de 60 profesionales han obtenido plaza a través de los procesos de estabilización y entre 40 y 50 han accedido a plaza fija mediante ofertas públicas de empleo, a lo que deben sumarse las jubilaciones producidas durante este periodo, pero todos ellos aparecen equivocadamente en la bolsa".

Esta situación "se repite en otras áreas de salud", ha agregado el sindicato, para detallar que "en El Bierzo (León) figuran en los listados personas que han obtenido plaza en propiedad, con al menos 179 plazas adjudicadas en los procesos de estabilización y otras 19 correspondientes a la OPE de reposición".

Del mismo modo, se observan "importantes" cifras de profesionales que han accedido a plaza fija en distintas provincias, Soria 86, Palencia 99, Zamora 94, Salamanca 179 o Valladolid unos 250, ha continuado CSIF, que considera que estas cifras "evidencian el importante desfase existente entre la realidad actual de las plantillas y los listados de la bolsa de empleo publicados por la Administración".

En este contexto, ha avisado también de que la "importante demora ha impedido disponer de una herramienta de contratación actualizada y eficaz", lo que genera "perjuicios tanto para los profesionales que esperan una oportunidad laboral como para los centros sanitarios que necesitan cubrir sus necesidades asistenciales con rapidez y garantías".

Por ello, esta organización sindical reclama una "revisión exhaustiva" de los listados publicados "para detectar posibles errores derivados de la permanencia en bolsa de personas que ya han adquirido la condición de personal fijo, así como la adopción de medidas que permitan actualizaciones periódicas y ágiles de las bolsas de empleo".

"CSIF exige a la Gerencia Regional de Salud y a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional que impulsen una modernización real de la gestión de recursos humanos, garantizando procesos transparentes, ágiles y ajustados a la realidad de los profesionales sanitarios de Castilla y León. Los trabajadores de la sanidad pública no pueden seguir soportando retrasos de más de tres años en procedimientos esenciales para su desarrollo profesional y para el correcto funcionamiento del sistema sanitario", ha concluido.