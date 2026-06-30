CSIF denuncia la falta de reconocimiento al profesorado de CyL y amenaza con movilizaciones y huelga

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el sentimiento generalizado de falta de reconocimiento entre el profesorado de Castilla y León al cierre del curso 2025-2026. La organización sindical ha advertido de que el esfuerzo de los docentes no puede servir de excusa para aplazar las mejoras pendientes acordadas en septiembre de 2025. Asimismo, ha anunciado movilizaciones al inicio del próximo curso, sin descartar la convocatoria de huelga, si los compromisos no avanzan con claridad.

La presidenta del sector de Educación de CSIF en la comunidad, Isabel Madruga, ha afirmado que el cansancio del profesorado se debe a causas concretas como la excesiva burocracia en la evaluación, que resta espacio a la labor de enseñar. Del mismo modo, ha lamentado que el acuerdo del nuevo Gobierno autonómico no recoja medidas para mejorar las condiciones laborales ni reconocer a los docentes. Por ello, ha pedido a la nueva consejera, María Pardo, un acuerdo para aumentar el reconocimiento y lograr una equiparación salarial justa, ante pérdidas de hasta 850 euros mensuales.

La organización ha insistido en la necesidad de cumplir el Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo ante las altas temperaturas registradas. Por otra parte, ha calificado de insuficiente la propuesta de incorporar 50 profesionales de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica por curso durante cuatro años, señalando que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo ha pasado del 7,8% en el curso 2011-2012 al 11,8% en el 2024-2025.

Ante la reunión de este viernes 3 de julio para negociar la reducción lectiva de mayores de 55 años y la función tutorial, el sindicato ha asegurado que acudirá con responsabilidad.

REFORZAR LA AUTORIDAD DEL DOCENTE

CSIF ha exigido que la Junta refuerce la autoridad del docente, implemente los protocolos de la LOMLOE frente a la violencia y convoque las 1.000 Cátedras incluidas en la OEP 2025. Paralelamente, el sindicato ha recordado que el pasado 26 de junio presentó en las Cortes 50.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para implantar la enfermería escolar, la cual iniciará su trámite como Proposición de Ley una vez sea validada.

Por último, el responsable de CSIF Universidad, Roberto Fernández, ha señalado que el sistema afronta una nueva etapa tras atribuirse las competencias a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Fernández ha demandado al nuevo consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, abrir un espacio de diálogo para poner en valor al personal y ha urgido a abordar una financiación plurianual que aumente hasta alcanzar el 1% del PIB que marca la LOSU, además de un plan de rejuvenecimiento de plantillas y el impulso de los convenios colectivos.