CSIF denuncia la insuficiente plantilla de la Policía Local de Carbajosa (Salamanca), sin efectivos durante las fiestas

La localidad no contó con agente alguno de servicio ya que unos estaban de vacaciones y otros de baja

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente la "situación penosa e insostenible" que sufre la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) por falta de agentes, y sus "pésimas condiciones laborales", y lamenta que "durante la semana pasada, en la que se desarrollaron las fiestas patronales, no hubiera ningún policía de servicio porque están de vacaciones o de baja".

La Policía Local de esta localidad está formada por solo cinco efectivos (un oficial y cuatro agentes) en un municipio de 7.600 habitantes que crece, y con un importante polígono industrial. Según la normativa vigente, por población, a esta localidad le correspondería una plantilla de 13 policías locales.

CSIF, a través de un comunicado recogido por Europa Press, señala que los agentes soportan cambios de horarios y cuadrantes impuestos de manera unilateral, sin negociación, con cuadrantes que se alteran tras su publicación. En fiestas, las jornadas "incumplen los descansos mínimos". El mismo agente finaliza turnos que acaban a la 01.00 horas y se reincorpora al servicio a las 06.00 horas. También, las vacaciones se han "encajado en días de descanso, reduciendo el disfrute real". El sindicato independiente ha presentado un recurso de reposición contra los cambios de horarios.

La falta de personal hace que no pocos eventos carezcan de los agentes suficientes, poniendo en riesgo la seguridad de éstos: el día del Pregón de fiestas solo se asignaron dos, cuando todos los años han sido cinco. El equipo de gobierno quiere que las horas extras se compensan "con tiempo", con lo que la falta de agentes se incrementa más, incluso suponiendo el cierre de la oficina de la Policía o que haya un solo agente.

CSIF lamenta que no se cubran las ausencias o bajas, quedando en ocasiones sin Jefatura al frente, situación que solo sucede en esta área del Ayuntamiento "y que no es la primera vez que el municipio se queda sin servicio de la Policía Local, como ya ocurrió en julio de 2018 no habiéndose adoptado medidas para solucionarlo".

MATERIAL "OBSOLETO"

En cuanto a los medios materiales, "son obsoletos e insuficientes, con vehículos viejos meses sin equipos de transmisión porque el coste de 1.200 euros al año le parecía caro al equipo de gobierno. La mayoría de la información tratada y recabada por la Policía no puede ser tratada porque no existe ningún programa de gestión ni base de datos profesional, se trabaja con una base de datos de Microsoft Access creada por ellos mismos, no cuentan con un programa de gestión policial. Se ha pedido en multitud de ocasiones y se ha negado por dificultades presupuestarias".

CSIF recuerda que el alcalde y diputado en el Congreso, Pedro Samuel García, pidió en las Cortes Generales este mismo año la equiparación salarial y más medios y recursos para la Guardia Civil, mientras que en su municipio los agentes tienen uno de los salarios más bajos de Castilla y León y trabajan con recursos precarios.

Por ello, el sindicato independiente reclama medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, garantizar el cumplimiento de la ley en descansos y horarios, y en conciliación familiar y para que se dote a la Policía Local de los medios adecuados para satisfacer las actuales necesidades vecinales.