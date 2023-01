CSIF denuncia que la Junta no ha presentado el plan anual de extinción de incendios

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la Junta ha incumplido la normativa del Gobierno, que obliga a las comunidades autónomas a elaborar un plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que debería haberse publicado antes del pasado 31 de octubre y que además llevaba asociado la adopción de los medios y recursos necesarios antes del uno de enero, otro plazo que también se ha agotado.

CSIF lamenta que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Medio Ambiente no tenga en cuenta las "lecciones aprendidas" que eviten el "desastre ambiental y social" del pasado verano, por los "terribles fuegos forestales sufridos", explica a través de un comunicado remitido a Europa Press.

A fecha de hoy, la Junta no solo no ha elaborado ni publicado ese plan anual anti-incendios, sino que ni siquiera ha puesto en marcha las negociaciones para elaborarlo y aprobarlo en la Mesa de Empleados. "Y eso que en agosto de 2022, en un escrito enviado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ya solicitábamos la apertura de las negociaciones con todas las partes afectadas, en un debate técnico y social abierto, para preparar el mejor plan posible", recuerda CSIF.

Este sindicato independiente anuncia que, en caso de no ser escuchado por parte de la Junta, no descarta acudir a los tribunales en defensa de los intereses laborales de los trabajadores públicos de la Comunidad que intervienen en el operativo anti-incendios, ya que sus condiciones de trabajo y sus posibles mejoras podrían llegar a ser negociadas en mesas en las que no se encuentren representados, o esa representación no sea ni mucho menos completa al haberse excluido al sindicato más representativo en el sector, como es CSIF.

Este sindicato independiente alude, así, a las "tentaciones" que puede tener el Diálogo Social, para llevar a cabo una negociación "ilegal e ilegítima".

CSIF se pregunta a qué está esperando la Junta para iniciar esas negociaciones, ya que no ha convocado todavía ninguna reunión o mesa técnica. "Se está perdiendo un tiempo precioso. ¿O qué pretende la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio, llegar a junio sin los deberes hechos y sin un plan para luchar contra los incendios forestales?", añade.

"A esta organización sindical no le extrañaría, a la vista de la pasividad y de actitud de la Consejería dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. Por ejemplo, a lo largo de los últimos años, de forma reiterada, tanto a través de escritos como en las distintas reuniones mantenidas, hemos trasladado propuestas sobre la regulación del sistema de guardias de incendios, así como sobre la imperiosa necesidad de revisión y negociación de nuevo decreto de guardias, su reforma, o normativa pertinente, sin que hayan aceptado ninguna", continúa el comunicado.

Por último, CSIF recuerda que en junio de 2022 advertía del "grave riesgo" de incendios forestales, por lo que pidió la declaración de peligro alto de incendios forestales y activar del cien por cien del operativo. "Por desgracia, días después comenzaron los graves incendios que asolaron la Sierra de la Culebra durante ese mes. Esos incendios tuvieron que combatirse con un operativo de extinción de incendios forestales de la Junta con menos del 50 por ciento de su capacidad", concluye.