CSIF destaca la actuación de los servicios de inspección de la Junta por la retirada de gafas no aptas para el eclipse

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León pone en valor la actuación de los servicios de inspección de la Junta de Castilla y León y, de manera especial, de la Inspección de Consumo, por su labor permanente de vigilancia del mercado y protección de los ciudadanos.

La reciente detección y retirada de unas gafas que no cumplían los requisitos de seguridad para la observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto constituye, a juicio de CSIF, un buen ejemplo de la importancia de contar con unos servicios de inspección eficaces, dotados de los medios necesarios y capaces de actuar con rapidez ante productos que pueden representar un riesgo para la ciudadanía.

En concreto, las gafas de la marca ECP Eye Care Profesional fueron incluidas el pasado 3 de agosto por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la Red de Alerta de productos no alimentarios peligrosos, con orden de retirada del mercado y prohibición de su comercialización.

El riesgo detectado es especialmente relevante por las consecuencias que puede tener una utilización inadecuada de este tipo de productos.

El filtro de las gafas presentaba unas características que podían impedir al usuario localizar correctamente el disco solar, favoreciendo que, de manera previsible, se desplazara o retirara las gafas momentáneamente para poder situar el Sol en su campo de visión.

Esa exposición directa a la radiación solar puede provocar lesiones térmicas o químicas en la retina.

CSIF recuerda que observar directamente el Sol sin una protección adecuada puede causar daños graves en la visión, incluida la afectación de la mácula, con posibles pérdidas de visión central, distorsión de los objetos, alteraciones en la percepción de los colores o diferencias de visión entre ambos ojos.

Además, los síntomas pueden no aparecer inmediatamente y manifestarse horas o incluso días después de la exposición.