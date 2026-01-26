CSIF eleva a la Inspección de Trabajo las "graves deficiencias" de la limpieza en la prisión de Mansilla (León)

LEÓN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante la Dirección del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León) y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León la situación "crítica" del servicio de limpieza, que está generando un "grave deterioro" de las condiciones higiénico-sanitarias del centro y un "riesgo evidente" para la salud de los trabajadores.

En dos escritos remitidos, CSIF informa de que el servicio de limpieza presenta "importantes" carencias estructurales, derivadas fundamentalmente de la insuficiencia de personal, la falta de cobertura de ausencias, la reducción efectiva de horas de limpieza y una organización del trabajo "claramente deficiente".

Esta situación está provocando que numerosas dependencias no se limpien con la frecuencia mínima exigible en un centro penitenciario, especialmente en zonas sensibles como cabinas de módulos, oficinas, enfermería, áreas comunes, aseos y espacios de uso compartido, según ha informado a Europa Press en un comunicado CSIF.

La organización sindical ha advertido que estas deficiencias "no son puntuales, sino persistentes en el tiempo", y que han sido trasladadas en reiteradas ocasiones sin que, hasta la fecha, se hayan adoptado medidas correctoras "eficaces" por parte del centro penitenciario.

El sindicato considera "especialmente grave" que esta situación se mantenga en un entorno donde la higiene es un elemento "esencial" de prevención de enfermedades, especialmente tras la experiencia de la pandemia y ante la convivencia diaria de un elevado número de personas.

En su escrito a la Inspección de Trabajo, CSIF solicita que se verifique el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, al entender que la falta de limpieza adecuada puede suponer una "exposición innecesaria a riesgos biológicos", además de un incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de seguridad y salud laboral.

EXIGENCIAS

Entre las exigencias planteadas se encuentran el refuerzo "inmediato" del personal de limpieza; la cobertura de bajas, vacaciones y ausencias; la revisión de los horarios y frecuencias de limpieza, así como un control efectivo del servicio para garantizar que se presta conforme a los estándares mínimos exigibles en un centro de estas características.

Además, ha subrayado que la limpieza "no es una cuestión menor ni estética", sino un servicio esencial que incide directamente en la salud laboral, la dignidad de las condiciones de trabajo y el correcto funcionamiento del centro penitenciario.

Por todas estas cuestiones el sindicato ha manifestado que no permitirá que esta situación se cronifique y ha reclamado una respuesta "inmediata y responsable" por parte de la Administración. "El sindicato seguirá vigilante y no descarta nuevas acciones sindicales y administrativas, si no se adoptan soluciones urgentes que pongan fin a una situación que CSIF califica de insostenible", ha concluido.