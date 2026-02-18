CSIF llevará a los tribunales la falta de cobertura de 6.500 plazas en la Junta de Castilla y León

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentará acciones judiciales contra la Junta de Castilla y León para exigir que cubra las 6.500 plazas vacantes de funcionarios y personal laboral que hay en la Comunidad.

"Son plazas que están contempladas en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), trabajadores y trabajadoras que necesitan los diferentes servicios afectados para mantener una atención adecuada al ciudadano. La situación es impresentable e insoportable, y CSIF no va a permanecer indiferente", ha advertido el presidente autonómico del sindicato, Benjamín Castro, que también alerta del empeoramiento de las condiciones y carga laboral del personal.

Las vacantes de funcionarios en toda la Comunidad son 4.644, el 29,39% de una plantilla de 15.799 en las RPT; y las de laborales suman 1.856, el 15% de 12.261. CSIF indica que las vacantes en funcionarios se han reducido un 23,74% en los dos últimos años, pero básicamente por la destrucción de casi 2.000 puestos de trabajo en las RPT.

Sin embargo, los datos reflejan que estas vacantes han aumentado un 2,73% en el último semestre y un 7,93% en el último año. En el caso del personal laboral, las vacantes han aumentado un 11,15% en estos dos últimos años, un 8,28% en el último.

En la provincia de Salamanca, las vacantes de funcionarios son 388 (el 27,48%) y las de laborales 191 (el 14%). Son datos similares a la media de Castilla y León, salvo en laborales, que en el último semestre habían reducido las vacantes en un 4,67%, aunque teniendo en cuenta que el acumulado no había bajado nada en los tres últimos años. Por servicios territoriales, destacan las 136 vacantes en Agricultura y Ganadería, 88 en Industria, 64 en Familia, 60 en Educación, así como las 65 que hay en la Consejería de Sanidad (no en SACYL).

Castro ha recordado que CSIF presentó en 2023 un plan de recuperación de efectivos en Castilla y León. Explica que este plan puede ser el instrumento que permita a la Junta justificar la necesidad de sacar ofertas de empleo extraordinarias, mayores que las que marca la tasa de reposición del Gobierno central por jubilaciones, para poder ir recuperando plantilla.

Además, podría elaborar una planificación plurianual del personal. En su día, a la Junta le pareció bien ese plan, subraya el dirigente de CSIF, "aunque el asunto ha debido quedar olvidado en algún cajón y no se sabe nada. La realidad es que las plantillas de los servicios territoriales se están reduciendo y las quejas de los ciudadanos aumentan, ante la pasividad de los responsables de la administración autonómica", añade.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA

En una jornada de delegados de CSIF de Salamanca celebrada hoy, el responsable provincial del sector de Administración General de la Junta (AGCYL), Gabriel de la Iglesia, se ha referido a las principales reclamaciones en las que están trabajando, como es la mejora y reclasificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), porque la modificación de 2024 fue insuficiente.

Asimismo, está la actualización de la carrera profesional en todas las categorías profesionales con convocatorias anuales y el cómputo de todo el tiempo trabajado, y sin penalizar la promoción interna; o la convocatoria de un concurso de méritos abierto y permanente con resoluciones semestrales. "CSIF seguirá desarrollando y negociando asuntos, como la promoción interna, la conciliación o la jubilación anticipada. Exigimos que la promoción interna sobre puesto de trabajo con el reconocimiento de su trayectoria, sin movilidad hacia otros lugares o provincias", apunta Gabriel de la Iglesia.

SANIDAD

En Sanidad, el responsable de este sector de CSIF Salamanca, Antonio Grande, también concreta las reclamaciones que dirige a la Gerencia Regional de Salud y la Dirección General de Personal de SACYL. Pide que se modernicen y gestionen correctamente todos los procesos de selección y estabilidad de personal: bolsas de empleo, procesos selectivos, carrera profesional, concurso de traslados, aumento de plantillas o cobertura de ausencias.

Urge un nuevo decreto de carrera profesional más ágil y eficaz y la convocatoria extraordinaria del Grado IV. Insiste en la creación de bolsas de empleo de todas las categorías profesionales; y en la mejora de la gestión y transparencia en los llamamientos de las bolsas de empleo existentes, para que los profesionales puedan actualizar sus méritos al menos una vez al año. Las convocatorias de procesos selectivos cada dos años y la resolución en un plazo máximo de 18 meses; la actualización del pacto de permisos, vacaciones y licencias; o mejorar la conciliación en SACyL son otras reivindicaciones de CSIF.

Por otra parte, el sindicato independiente resalta el "avance histórico" que supone el acuerdo del anteproyecto del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que recoge "buena parte de reivindicaciones tras una negociación larga, y modifica en más de un 70% el Estatuto actual". Destaca que se beneficia todo el personal del Servicio Nacional de Salud; y que las mejoras logradas incluyen derechos y condiciones laborales fundamentales como la clasificación profesional, la jornada de trabajo, el acceso al empleo, la provisión de puestos, la jubilación anticipada y parcial, la conciliación o la salud laboral.

Sí avisa de que CSIF estará muy vigilante al cumplimiento de la negociación retributiva, según reconocimientos y ordenación de las profesiones y categorías sanitarias. Una vigilancia que promete hacer ante el Ministerio y ante la Junta de Castilla y León, aclara Antonio Grande.

Con el nuevo Estatuto, la jornada laboral ordinaria quedará en 35 horas semanales en el Servicio Nacional de Salud por una ley básica, que no se puede 'quitar' por las comunidades autonómicas. Ese techo horario semanal exige, a su juicio, compensaciones obligatorias cuando se sume la atención continuada y guardias.

CSIF insiste en que es partidario de tener un Estatuto Marco único, no un sistema de salud dividido, y asegura que se han introducido las reformas que pedían los médicos, que tendrán un mayor diferencial económico de bases. Las enfermeras se equipararán al nivel del antiguo A1; los técnicos superiores al Grupo B; los técnicos medios al C1; y en gestión y servicios, la misma lógica dependiendo de la titulación y la función.