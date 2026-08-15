CSIF pide la documentación de las oposiciones a inspector de la Policía Municipal de Valladolid

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

LA Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado la entrega de la documentación y las actas de los recientes procesos selectivos para la provisión por promoción interna de plazas de Inspector y Subinspector de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid.

La organización ha requerido "la documentación del expediente de los procesos, así como sus documentos electrónicos asociados, incluidas las actas firmadas del tribunal calificador, anexos, hojas de valoración, convocatorias y antecedentes formalmente incorporados al procedimiento".

La petición se ha fundamentado en el cumplimiento de los principios de "igualdad, mérito y capacidad", según señalan en un comunicado remitido a Europa Press.

El sindicato ha considerado "inadmisible" que se hayan aplicado criterios diferentes en ambos procedimientos cuando sus bases eran sustancialmente idénticas. Según ha explicado CSIF, en las pruebas de Subinspector se excluyó inicialmente a cinco aspirantes por superar el límite máximo de 25 folios en la memoria profesional, mientras que en el proceso de Inspector se ha permitido realizar la prueba oral a candidatos que sobrepasaban dicha extensión.

Posteriormente, el Tribunal Calificador ha vuelto a convocar a los aspirantes que habían sido excluidos en las pruebas de Subinspector para concederles una nueva oportunidad. CSIF ha recalcado que el cambio de criterio por parte del órgano de selección se ha fundamentado en una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2022 que no ha podido ser localizada tras ser revisada en la base oficial del Centro de Documentación Judicial y otros repertorios.

Ante esta situación, la central sindical ha exigido al Ayuntamiento de Valladolid la apertura inmediata de una investigación "interna, independiente y rigurosa" sobre la actuación del Tribunal Calificador, así como la identificación de los "responsables" que han propuesto e incorporado la referencia jurisprudencial.

Además, ha reclamado la depuración de responsabilidades y una explicación pública para la plantilla y el resto de empleados públicos.

Por último, CSIF ha advertido de que examinará "con detalle" toda la información que le sea facilitada y ha asegurado que no descarta emprender las acciones judiciales necesarias en defensa de los derechos de los aspirantes y de la validez de las convocatorias.