CSIF pide más desfibriladores en los centros de trabajo y más recursos para emergencias en CyL

El responsable del sector de Sanidad en CSIF Castilla y León, Enrique Vega, en Salamanca - CSIF

SALAMANCA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a todas las administraciones y a las empresas a disponer, en los diferentes centros de trabajo, de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) que ayuden a salvar vidas ante paradas cardíacas e infartos, al tiempo que ha reclamado más recursos para emergencias en Castilla y León.

El responsable del sector de Sanidad en CSIF Castilla y León, Enrique Vega, ha asegurado en Salamanca que son unos momentos "cruciales" que requieren del equipo básico necesario y de la formación adecuada para poderlo manejar.

Precisamente, ha pedido "una mayor concienciación" durante la celebración de un curso de formación en el uso de estos desfibriladores, dirigido a delegados del sindicato independiente.

CSIF, que está autorizado para acreditar instructores de los DESA, ha decidido instalar desfibriladores en todas sus sedes con señalización visible desde el exterior, especialmente si dan a la calle, para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de estos equipos en caso de necesidad.

A este respecto, Vega ha remarcado que es "un gesto de colaboración ciudadana importante con el sistema de Sanidad, en una situación de extrema urgencia".

El responsable sindical también ha reclamado a la Administración autonómica la necesidad de reforzar más el material y el personal de emergencias y urgencias, servicios que se encuentran "saturados" tanto en los hospitales como en la Atención Primaria.

El responsable del sector de Sanidad en CSIF Salamanca, Antonio Grande, por su parte, ha pedido a la Gerencia Regional de Salud y la Dirección General de Personal de SACYL que se "modernice y se gestionen correctamente todos los procesos de selección y estabilidad de personal, como son las bolsas de empleo, la carrera profesional, el concurso de traslados o la cobertura de ausencias".