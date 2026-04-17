El CSN renueva la autorización de explotación de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado por diez años

Límites y condiciones establecidos en la renovación. - CSN

SALAMANCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en su reunión semanal, ha informado favorablemente, con límites y condiciones, la renovación de la autorización de explotación de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) por el plazo de diez años solicitado por el titular de la instalación, Enusa.

El informe preceptivo recoge los límites y condiciones de la renovación de la autorización de la instalación y será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) para ser tenido en cuenta en dicho proceso, según se establece en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, señalan desde el consejo a través de un comunicado.

La decisión adoptada por el Pleno está basada en los resultados de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS), en la comprobación del funcionamiento correcto de la instalación y del mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación, así como en la constatación de la respuesta adecuada del titular a los requisitos normativos aplicables.

El informe favorable está sustentado en los resultados de la evaluación del CSN, contenidos en 23 informes técnicos. Asimismo, se ha tenido en cuenta la información procedente de los procesos de supervisión y control de la instalación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, y del cumplimiento de las condiciones aplicables sobre seguridad nuclear y protección radiológica por parte del titular durante la vigencia de la actual autorización.

El documento aprobado establece doce límites y condiciones que se refieren a varios aspectos clave. En primer lugar, se detallan los requisitos genéricos, que incluyen, entre otros, la identificación del titular y del explotador responsable, el inventario máximo autorizado, los documentos oficiales de explotación y su trámite de modificación, los informes anuales requeridos, la salida de bultos de la instalación y los requisitos para solicitar el cese de la explotación.

De igual manera, se exige el cumplimiento de las propuestas de actuación del titular y de los compromisos adquiridos en su RPS, así como de otros compromisos derivados del Análisis Integrado de Seguridad (ISA, por sus siglas en inglés) y su incorporación en los sistemas de gestión de seguridad de la fábrica, añade la información.

Además, los límites y condiciones establecidos se acompañan de seis Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) establecidas por el CSN directamente al titular de la fábrica que le serán remitidas una vez el Ministerio apruebe la renovación de la autorización de explotación. Estas ITC desarrollan las condiciones de la autorización y abarcan varios ámbitos.

Las dos primeras se refieren a los documentos oficiales de explotación y a los informes periódicos, respectivamente. La tercera incluye los requisitos asociados a la comunicación de los traslados de sustancias fisionables con entrada o salida de la instalación. En la cuarta se recogen los requisitos asociados a las propuestas de actuación derivadas de la RPS y del resto de la documentación presentada con la solicitud.

La quinta incluye requisitos relativos a la garantía de calidad de la instalación y la sexta y última es la relativa a la integración del ISA en los sistemas de sistemas de gestión de la seguridad de la fábrica y a la adaptación del sistema de gestión de la fábrica a los criterios del documento 'Standard Review Plan for Fuel Cycle Facilities License Applications' NUREG-1520, que es la normativa específica de referencia establecida por la Comisión Regulador Nuclear de EEUU. (USNRC).

Además, entre otros asuntos del orden del día, el Pleno ha aprobado la modificación de una instalación radiactiva industrial de segunda categoría ubicada en Burgos y destinada a la medición continua del espesor de film plástico utilizado en procesos de envasado y embalaje.