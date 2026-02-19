El CTA, mayoritario en Auvasa, defiende que también reivindica la jubilación parcial y asevera que la suprimió "el PSOE"

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Empresa de Auvasa, Arturo Barrul, que es representante del CTA, sindicato con mayoría simple en dicho órgano, ha defendido este jueves que su organización reivindica hace tiempo la jubilación parcial de los trabajadores de la empresa municipal de autobuses y ha reprochado al PSOE que haya "obviado" a este sindicato para la solicitud de una reunión extraordinaria del Comité de Empresa, al tiempo que ha asegurado que ese derecho se "quitó" del convenio colectivo durante la etapa del PSOE y VTLP en el Gobierno municipal.

En declaraciones a Europa Press, Barrul ha mostrado su sorpresa ante la solicitud de Consejo de Administración extraordinario presentada por el PSOE, VTLP y un representante del Comité de Empresa, ya que él es el otro representante sindical en el Consejo, además de presidente del órgano de representación de los trabajadores en Auvasa y asegura que no ha tenido "conocimiento".

Por ello, ha reprochado que en ese movimiento se "obvie" al "grupo mayoritario" en el Comité de Empresa --CTA cuenta con ocho miembros, CCOO con cuatro, UGT con tres y CSIF con dos-- al tiempo que ha defendido que la cuestión de la "prejubilación" es promovida por su sindicato desde hace tiempo, por lo que considera que los dos grupos de la oposición y otros sindicatos "intentan apropiarse de una reivindicación" del CTA.

Pero además ha considerado "llamativo" el hecho de que, a su juicio, si los trabajadores de Auvasa no tienen jubilación parcial "es porque el PSOE, de mano del exalcalde Óscar Puente, el concejal Luis Vélez y el exgerente y actual presidente de Renfe, Álvaro Fernández, quitó la posibilidad de la prejubilación".

Barrul defiende que el derecho a la prejubilación estaba en el convenio colectivo de Auvasa hasta que se suprimió hace unos años. La situación incluso fue llevada al Juzgado por los sindicatos, pero perdieron.

En definitiva, el presidente del Comité de Empresa ha considerado que "se obvia al grupo mayoritario" y se ha preguntado la "motivación del PSOE", que entiende como "una intención de apropiarse del trabajo ajeno".