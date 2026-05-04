Cuadrillas forestales de la Diputación atendieron a 223 municipios de Valladolid durante 2025

Una de las cuadrillas forestales de la Diputación. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las cuadrillas forestales de la Diputación de Valladolid realizaron un total de 1.855 encomiendas de trabajo durante el pasado año, en el que atendieron a 223 municipios de la provincia, lo que supone una cobertura del 99,5 por ciento.

Entre sus acciones realizaron labores de desbrozado y adecuación de diferentes espacios como la que se encuentran haciendo ahora en el municipio de Piña de Esgueva y que ha vistiado esta mañana el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar.

La Diputación ha reforzado la labor de estos equipos especializados en la prevención de incendios, la conservación del medio ambiente y la adecuación de infraestructuras de uso público en los municipios de la provincia.

Este servicio, que lleva en marcha desde el año 2016, se pone a disposición de los ayuntamientos con el objetivo de "garantizar la seguridad de las personas y la protección del entorno natural", señala la Diputación a través de un comunicado.

En la presente campaña, las cuadrillas forestales están integradas por un total de 78 trabajadores distribuidos en 15 equipos. De ellos, 30 auxiliares forestales son personal propio de la Diputación y conforman seis cuadrillas. Por su parte, 48 auxiliares medioambientales procedentes del Plan Montel se organizan en nueve cuadrillas, que cuentan además con el apoyo de 4 operarios auxiliares. Cada equipo está compuesto, en la mayoría de los casos, por un capataz y cuatro auxiliares, detalla la Diputación.

Para estas tareas, cuentan con maquinaria y herramientas especializadas, incluyendo tractores desbrozadores, motosierras, sopladores, podadoras de altura y furgonetas, además de instrumentos manuales como azadas, palas y tijeras.

Las bases de operaciones de las cuadrillas están en las localidades de Íscar, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Tordesillas, Peñafiel, Valladolid y en la Finca Coto Bajo de Matallana.

El inicio de la campaña se realizó el 2 de febrero de 2026 y su finalización está prevista para el 27 de febrero de 2027, con una activación escalonada de las cuadrillas "que permite optimizar los recursos y atender de forma eficaz las necesidades de los municipios".

A mediados del mes de marzo se remitió la convocatoria a los ayuntamientos, cuya respuesta ha vuelto a ser "masiva". En concreto, en una primera fase, se ha dado prioridad a los municipios más pequeños, que cuentan con menos recursos, centrando las actuaciones principalmente en labores de desbroce en zonas periurbanas para la prevención de incendios. Posteriormente, se atienden nuevas solicitudes según las necesidades planteadas por los municipios.

Las cuadrillas realizan trabajos fundamentales como desbroces, adecuación de espacios urbanos y periurbanos, tratamientos silvícolas, incluyendo podas y aclareos, acondicionamiento de áreas recreativas, riberas y sendas, así como retirada y tratamiento de residuos forestales y herbáceos.

Uno de los principales objetivos de estas actuaciones es "la prevención de incendios forestales, mediante la eliminación de vegetación seca y material combustible, protegiendo tanto las masas forestales como las zonas habitadas cercanas".

Asimismo, destacan las labores de restauración ambiental, que incluyen la recuperación de espacios degradados y el mantenimiento de caminos rurales, contribuyendo a la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas.

La organización y supervisión de todos estos trabajos corresponde al Servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua de la Diputación, que se encarga de la planificación semanal, la gestión del personal, la coordinación con los ayuntamientos y el control de la correcta ejecución de las actuaciones, además de proporcionar formación, maquinaria, equipos de protección y asistencia técnica continua a las cuadrillas, lo que garantiza la correcta ejecución de todas las intervenciones.

La campaña 2025 finalizó el 19 de diciembre de 2025, siguiendo un calendario escalonado que permite cubrir eficientemente todos los municipios, en este periodo las cuadrillas realizaron un total de 1.855 encomiendas de trabajo, atendiendo a 223 municipios de la provincia, lo que supone una cobertura del 99,5 por ciento.

Además, se actuó en 7 de las 9 pedanías existentes, lo que refleja la amplitud y eficacia del servicio, que garantiza la seguridad de las personas, la protección de los espacios naturales y la mejora de la calidad de vida en los municipios, concluye el comunicado.