Cuarentuna Universitaria de León lanza su primer disco para mantener el legado musical y tender puentes generacionales

La rectora de la Universidad de León, Nuria González (centro), en la presentación del primer disco de la Cuarentuna Universitaria de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cuarentuna Universitaria de León ha presentado este miércoles su primer trabajo discográfico que nace con la misión de mantener vivo el legado musical universitario y tender puentes entre generaciones.

Se trata de un recopilatorio de 15 canciones que incluye algunas de las piezas más clásicas y queridas de la tuna, reinterpretadas con el estilo propio de la Cuarentuna leonesa, además de un canto inédito dedicado a la Universidad de León, "alma mater" de la formación musical que nació en marzo de 2017.

"La gran mayoría de los integrantes de nuestra Cuarentuna fuimos antiguos alumnos de la Universidad de León y queríamos devolverle parte de lo que nos ha dado, rindiéndole un homenaje a través de una canción que refleja nuestro vínculo", ha señalado Fernando Castañón, presidente de la formación musical.

La rectora de la ULE, Nuria González, madrina de la Cuarentuna, no ha querido faltar a la presentación de un disco con el que la formación consigue que una tradición universitaria viaje por todos los rincones al ritmo de las panderetas y rondallas. "Enhorabuena por este magnífico trabajo que nos recuerda que la universidad también es cultura, música, amistad y sentimiento", ha señalado.

El proyecto aúna cultura y tradición y ha contado con la colaboración de la Cámara de Comercio de León. Según ha destacado su presidente, Javier Vega, la Cuarentuna sabe "cómo poner a León en el mapa" y mantener viva una parte "muy valiosa" de la identidad leonesa.

Vega, hermano de uno los integrantes de la Cuarentuna, ha asegurado sentir "un poco de envidia" y ha remarcado que colaborar con la Cuarentuna no es mérito alguno, sino una "obligación" porque representa "lo mejor" de la cultura y el espíritu leonés, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

COMPAÑERISMO, ALEGRÍA Y AMOR.

El disco representa un homenaje a la música universitaria, una forma de mantener viva la tradición de la tuna y de acercar esta "rica herencia" a nuevas generaciones, transmitiendo los valores de compañerismo, alegría y amor por la vida universitaria que caracterizan a la tuna.

Según ha señalado el director musical, Ángel Arrendono 'Gelo', muchos de los que integran hoy la Cuarentuna en 1982 fueron autores del primer LP de la por entonces Tuna Universitaria, el primero que una tuna grababa en la provincia, marcando un "hito histórico" que ahora se retoma.

Con este primer disco la Cuarentuna Universitaria de León no solo preserva una tradición centenaria, sino que proyecta la identidad y el espíritu de la Universidad a todos los rincones donde sus canciones suenan, manteniendo viva la música universitaria y el orgullo de pertenecer a la ULE.

CANTO A LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Tras la presentación del disco, los integrantes de la Cuarentuna interpretaron varias de las canciones incluidas en el mismo, entre ellas el canto a la Universidad de León.

La Cuarentuna Universitaria de León se fundó el 27 de mazo de 2017. En la actualidad cuenta con 69 componentes, la mayoría provenientes de la Tuna Universitaria de León, aunque también hay miembros de otras formaciones de León y de provincias como Jaén, Valencia, Teruel o Burgos.

Su objetivo es impulsar y desarrollar las actividades musicales y tradicionales de la tuna, así como estudiar y divulgar la música y cultura de las estudiantinas. Además, busca fomentar, desarrollar y perfeccionar las habilidades musicales de sus integrantes, promoviendo la creatividad y la pasión por esta tradición universitaria.

A lo largo de su trayectoria, la Cuarentuna Universitaria de León ha participado activamente en certámenes y festivales, donde ha sido reconocida por su calidad musical, su originalidad en los arreglos y el entusiasmo con el que transmite la tradición, consolidándose como una de las formaciones más destacadas dentro del panorama nacional.