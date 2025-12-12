La cuarta jornada del paro por el Estatuto Marco, secundada por el 26,86 de los profesionales en CyL

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta por el sindicato médico CESM ha tenido un seguimiento medio del 26,86 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 34 por ciento en Atención Hospitalaria (1.578 profesionales en huelga), del doce por ciento en Atención Primaria (276 en huelga) y del once por ciento en Hemoterapia (una persona en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.855 facultativos de los 6.905 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 10,2 por ciento, 38 médicos en huelga; Burgos 34,9 por ciento, 325 en huelga; León 29,2 por ciento, 356; Palencia 29,8 por ciento,127 médicos; Salamanca 24,3 por ciento, 354 facultativos; Segovia 31 por ciento, 119; Soria 38,4 por ciento, 55; Valladolid 25,3 por ciento, 404 médicos; y Zamora 20,2 por ciento, 77 médicos en huelga.

La movilización, impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud.