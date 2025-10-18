El cuarto evento 'Gastro Km0' de la Diputación de Segovia congrega a seis centenares de asistentes en Navalmanzano

Las patatas con costillas protagonizan en Navalmanzano el cuarto evento Gastro Km0 de la Diputación con seis centenares de asistentes - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sabor de la provincia de Segovia ha sido este sábado el gran protagonista en Navalmanzano, donde alrededor de seis centenares de personas se han reunido para disfrutar del IV evento Gastro-Km0 de Alimentos de Segovia, organizado por la Diputación con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

La Plaza Mayor ha acogido esta cita que ha puesto en valor la gastronomía tradicional y los productos de cercanía, con las patatas con costillas como plato estrella del día.

Elaboradas con ingredientes locales y acompañadas por vino de la provincia, la comida popular ha reunido a vecinos y visitantes en un ambiente de convivencia y orgullo rural.

El evento ha comenzado a las 14.00 horas con la animación del grupo de dulzainas Caña y Tudel, que ha marcado el inicio de la fiesta con los sonidos más característicos del folklore segoviano, y seguidamente, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha inaugurado oficialmente la jornada junto a la

vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y al alcalde de Navalmanzano, Pablo Ángel Torrego.

También han estado acompañados por representantes de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE), la Asociación de Camareros de Segovia, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Segovia y su Provincia, los Cocineros de Cascajares y la Asociación de Sumilleres de Segovia (ASUSEGO).

Para el máximo responsable de la institución provincial, el Gastro Km0 es una cita que refleja el "orgullo" de Segovia y la fortaleza de sus pueblos. "La gastronomía no solo alimenta el cuerpo, sino también el sentimiento de pertenencia y comunidad que nos une como provincia", ha expresado.

Tras la comida popular, la orquesta Nebraska ha puesto el broche final a la jornada con una animada actuación que ha hecho bailar a los asistentes y ha llenado de alegría la Plaza Mayor.