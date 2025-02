Cuatro castellanoleoneses optan este sábado a los Premios Goya

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro castellanoleoneses optan este sábado, 8 de febrero, a llevarse uno de los 'cabezones' en la gala de la 39 edición de los Premios Goya que se celebrará en el Palacio de Congresos de Granada, ciudad que coge el testigo de Valladolid como sede de los galardones.

En concreto, el directo vallisoletano Pedro Martín Calero compite en la categoría de Mejor dirección novel con su película 'El llanto', que ya le valió la Concha de Planta del Festival de San Sebastián a la Mejor dirección, ex aequo junto a la portuguesa Laura Carreira por 'On falling'.

Otro castellanoleonés nominado en estos 39 Premios Goya es el vallisoletano Óscar de la Fuente, natural de Medina del Campo, quien opta a Mejor actor de reparto por su papel en 'La casa', filme dirigido por Álex Montoya y basado en la novela gráfica de Paco Roca.

Asimismo, la actriz y directora segoviana Lucía Jiménez está nominada en la categoría de Mejor cortometraje de ficción por 'El trono', pieza que dirige y produce, mientras el leonés Néstor López compite en la categoría de Mejor cortometraje documental por 'Las semillas de Kivu', propuesta en la que participa como director y productor.